मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या भरधाव कारची डंपरला धडक, मुंबईतल्या एका कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू; गाडीचा चुराडा

सुरत : राज्यभरात गणेश विसर्जन सोहळा साजरा केला जात आहे, मात्र या सोहळ्यादरम्यान गुजरातच्या सुरत जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका भीषण अपघातात मुंबईतील चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार (ता. २५) रोजी सकाळी ८ वाजेच्या सुमारास गुजरातच्या सुरत जिल्ह्यातील भारतमाला एक्सप्रेसवेवर ही घटना घडली आहे. मुंबईहून शंखेश्वर रायजी मंदिर येथे जाणाऱ्या एका कारने डंपरला मागून जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत एकाच कुटुंबातील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच ही धडक इतकी जोरदार होती की कार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली..Mumbai News: 'लालबागचा राजा'च्या दरबारात दुर्दैवी घटना! मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं? .नेमके काय घडले?सुरतच्या कामरेज तालुक्यात द्रुतगती मार्गावर मुंबईहून शंखेश्वर रायजी मंदिराकडे एक कार भरधाव वेगाने जात होती. यावेळी महामार्गावर उभ्या असणाऱ्या एका डंपरला चारचाकीने जोरदार धडक दिली. कारचालकाने वेळीच ब्रेक न लावल्यामुळे कार डंपरच्या मागच्या भागाला धडकली. या धडकेत कारचा चक्काचूर झाला, तसेच चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, अशी माहिती सुरत जिल्हा वाहतूक निरीक्षक (पीएसआय) ईश्वर सिंग सिसोदिया यांनी दिली..Mumbai High Court : घटस्फोटाच्या निकालाला स्थगिती असताना पत्नीला घराबाहेर काढता येणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश.दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच सुरत जिल्हा वाहतूक पोलीस, कामरेज पोलीस आणि द्रुतगती मार्ग गस्त पथकाचे एक पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. क्रेनच्या मदतीने अपघातग्रस्त कार हटवण्यात आली आणि मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कामरेज सामुदायिक आरोग्य केंद्रात (CHC) पाठवण्यात आले. या अपघातप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अधिक तपास सुरु केला आहे..मृतांची माहितीतपासादरम्यान मृत व्यक्ती आणि कारमधील प्रवासी हे मुंबई येथील रहिवासी असल्याची माहिती समोर आली आहे. मृतांपैकी राजीव जितेंद्र जैन (चालक), जयंतिलाल चुनीलाल दोशी, प्रवीण जैन अशी तिघांची नावे असून एका व्यक्तीबाबत अद्याप माहिती समोर आली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.