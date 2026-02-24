उड्डाणानंतर हवेतच विमानाचं इंजिन फेल, १५० प्रवाशांचा जीव टांगणीला; दिल्ली विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग

Spicejet Plane Emergency Landing in Delhi: दिल्लीहून लेहला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या बोइंग ७३७ विमानाचं मंगळवारी दिल्ली विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं. उड्डाणानंतर तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाल्यानं लेहला जाण्याऐवजी विमान पुन्हा मागे वळवून दिल्ली विमानतळावर उतरवलं. या विमानातून १५० प्रवासी प्रवास करत होते. सुदैवाने कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही. विमानातील सर्व प्रवासी सुखरूप असल्याची माहिती समोर येतेय..एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्पाइस जेटच्या विमानाचं हवेतच इंजिन बंद पडलं. इंजिन नंबर २ फेल झाल्यानं त्याचं लँडिंग करण्यात आलं. तांत्रिक अडचणीमुळे हे विमान पुन्हा उतरवण्यात आलं. विमानाचं लँडिंग सुरक्षितपणे झालं असून प्रवाशांना विमानातून बाहेर काढण्यात आलं आहे. कॉकपिटमध्ये फायर वॉर्निंगचे संकेत मिळाले नाहीत असंही स्पष्ट करण्यात आलंय..उड्डाणानंतर २० मिनिटांनी विमान रडारवरून बेपत्ता, ३ तासांनी कोसळलं; ७ जणांचा मृत्यू, रुग्णाला दिल्लीला नेताना दुर्घटना.स्पाइसजेटच्या एसजी१२१ विमानाने दिल्लीच्या इंदिरा गांधी विमानतळावरून उड्डाण केलं होतं. पण उड्डाणानंतर विमानात तांत्रिक अडचण असल्याचं क्रू मेंबर्सच्या लक्षात आलं. खबरदारीचा उपाय म्हणून पायलटने दिल्ली विमानतळावर विमान उतरवण्याचा निर्णय घेतला. प्रोटोकॉलचं पालन करत सुरक्षितपणे विमानाचं लँडिंग केलं..याआधी कोलकात्याहून उड्डाण केलेल्या विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग केलं होतं. १४ फेब्रुवारीला उड्डाण केलेल्या विमानात बॉम्ब असल्याची धमकी मिळाली होती. त्यानंतर विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं होतं. तर २ डिसेंबरला कुवैतहून हैदराबादला येणाऱ्या इंडिगोच्या फ्लाइटमध्येही बॉम्ब असल्याची धमकी दिल्यानंतर ते मुंबईत उतरवलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.