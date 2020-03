आईच्या प्रेमाला सीमा नाही; व्हिडिओ पाहाच...

नवी दिल्ली: आईच्या प्रेमाला सीमा नसते. आपल्या बाळासाठी ती जीवावर उदार होऊन काहीही करायला तयार असते. एका मातेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, नेटिझन्स प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहेत.

भारतीय वनविभागाचे अधिकारी सुशांत नंदा यांनी आपल्या ट्विटर अंकाऊटवरून एक 39 सेकंदाचा व्हिडिओ व्हायरल केला आहे. आईच्या प्रेमाला सीमा नाही. तिचं प्रेम अपार आहे. आपल्या मुलासाठी ती शेवटच्या श्वासापर्यंत लढत राहाते. पिल्लाला वाचवण्यासाठी शक्तीशाली कोब्र्यासोबत ही खार लढली आहे, असे शीर्षक त्यांनी दिले आहे.

Mother’s love is unlimited & never fades till the last breath

That explains the strength of a squirrel mother in taking up a fight with the mighty Cobra to protect her babies.(Credit in the video) pic.twitter.com/P2Ya7bQIya

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 11, 2020