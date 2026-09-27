वडील गेले, घरची जबाबदारी खांद्यावर आली; दिवसा बांधकामावर मजुरी अन् रात्री अभ्यास, अभिषेक बनला अधिकारी! पण यश बघायला बाप नसल्याने भावूक

उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील अभिषेक कुमार याचा संघर्ष आणि त्यातून मिळवलेले यश अनेक अडचणींवर मात करण्याचे उदाहरण ठरले आहे. गरीब शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या अभिषेकने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत शिक्षण सुरू ठेवले. दिवसा बांधकाम साईटवर रोजंदारीचे काम आणि रात्री अभ्यास करत त्याने कर्मचारी निवड आयोगाच्या (SSC) परीक्षेची तयारी केली. अखेर SSC CGL 2022 च्या अंतिम निवड यादीत त्याचे नाव आले आणि त्याची सीमाशुल्क व केंद्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक पदासाठी निवड झाली..IPS Mohita Sharma: कोण आहेत आयपीएस मोहिता शर्मा? KBCमध्ये १ कोटी रुपयांचा जॅकपॉट जिंकून, पाचव्या प्रयत्नात UPSC परीक्षा उत्तीर्ण.वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबाची जबाबदारीअभिषेक कुमार हा अमरोहा जिल्ह्यातील एका गरीब शेतकरी कुटुंबातील आहे. त्याचे वडील शेतकरी होते आणि कुटुंबातील चार सदस्यांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. मात्र 2018 मध्ये अभिषेक बारावीत शिकत असताना मधुमेहामुळे त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यामुळे आई, लहान बहीण, भाऊ आणि स्वतः अभिषेक अशा चार जणांच्या कुटुंबाची जबाबदारी अचानक त्याच्यावर आली.लहान वयातच कुटुंबाचा आधार बनलेल्या अभिषेकसमोर आर्थिक अडचणींबरोबरच मूलभूत सुविधांचाही अभाव होता. घरात वीज उपलब्ध नसतानाही त्याने शिक्षण सोडण्याचा निर्णय घेतला नाही. कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी तो बांधकाम साईटवर रोजंदारीवर काम करू लागला..दिवसा मजुरी, रात्री अभ्यासकुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कठीण असली तरी सरकारी नोकरी मिळवण्याचे अभिषेकचे स्वप्न कायम होते. बारावीनंतर त्याने महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले आणि त्याचवेळी SSC परीक्षेची तयारी सुरू केली. दिवसभर बांधकाम साईटवर काम केल्यानंतर तो रात्री अभ्यास करत असे.घरात वीज नसल्याने अभ्यासात अडथळे येत होते. मात्र त्यासाठीही त्याने मार्ग काढला. त्याने चार्जिंग लॅम्प घेतला आणि तो शेजाऱ्यांच्या घरातून चार्ज करून आणत असे. याच लॅम्पच्या प्रकाशात तो रात्री अभ्यास करत राहिला..महागडे कोचिंग शक्य नव्हते, YouTube ठरले आधारSSC परीक्षेच्या तयारीसाठी महागड्या कोचिंग क्लासेसचा खर्च अभिषेकला परवडणारा नव्हता. त्यामुळे त्याने ऑनलाइन माध्यमाचा आधार घेत YouTube वरून अभ्यास सुरू केला. दिवसभराच्या कष्टानंतर रात्री मोबाईल फोनवर तो लाइव्ह तसेच रेकॉर्ड केलेले क्लास पाहत असे.मर्यादित साधने आणि आर्थिक अडचणी असूनही त्याने परीक्षेच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित ठेवले. बांधकाम साईटवरील काम, कुटुंबाची जबाबदारी आणि अभ्यास यांचा समतोल साधत त्याने आपला प्रयत्न सुरू ठेवला..SSC CGL 2022 मध्ये मिळाले यशअनेक अडचणी आणि दीर्घ संघर्षानंतर अभिषेकच्या मेहनतीला यश मिळाले. SSC CGL 2022 च्या अंतिम निवड यादीत त्याची निवड झाली. त्याला सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक या पदावर नियुक्ती मिळाली.कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अभिषेकच्या खांद्यावर आता सरकारी नोकरीच्या गणवेशातील तीन स्टार आहेत. या यशामुळे त्याने आपल्या कुटुंबाला गौरव मिळवून दिला. यश मिळाल्यानंतर अभिषेक राकेश यादव सरांची भेट घेण्यासाठी गेला. त्या वेळी त्याच्या चेहऱ्यावर आणि डोळ्यांत मेहनतीनंतर मिळालेल्या यशाचा आनंद स्पष्टपणे दिसत होता..सौंदर्य अन् बुद्धिमत्तेचा संगम! वयाच्या २३व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC क्रॅक करून बनली IFS अधिकारी, कोण आहे तमाली साहा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.