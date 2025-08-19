देश

Stray Dog Attack : भटक्या कुत्र्यांचा हल्ला, ४ महिने मृत्यूशी झुंज; ४ वर्षीय चिमुकलीचा रेबिजने मृत्यू

Stray Dog Attack : चिमुकली घराबाहेर खेळत असताना तिच्यावर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला होता. त्यानंतर चिमुकलीला रुग्णालयात दाखल केलं होतं. चिमुकलीला रेबिजची लागण झाल्यानंतर ४ महिने व्हेंटिलेटरवर होती.
Tragic: Child Dies from Rabies Following Brutal Stray Dog Attack in India
सूरज यादव
Updated on

भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्यानंतर गेल्या 4 महिन्यांपासून मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या ४ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झालाय. रेबिज झाल्यानं तिच्यावर बंगळुरूतील रुग्णालयात उपचार सुरू होते. खदिरा बानो असं चिमुकलीचं नाव आहे. दावणगिरी इथं ती आई-वडिलांसोबत राहत होती. एप्रिल महिन्यात घराबाहेरच भटक्या कुत्र्यांनी तिच्यावर हल्ला केला होता.

Dog
Stray Dogs
bengaluru

