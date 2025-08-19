Stray Dog Attack : भटक्या कुत्र्यांचा हल्ला, ४ महिने मृत्यूशी झुंज; ४ वर्षीय चिमुकलीचा रेबिजने मृत्यू

भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्यानंतर गेल्या 4 महिन्यांपासून मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या ४ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झालाय. रेबिज झाल्यानं तिच्यावर बंगळुरूतील रुग्णालयात उपचार सुरू होते. खदिरा बानो असं चिमुकलीचं नाव आहे. दावणगिरी इथं ती आई-वडिलांसोबत राहत होती. एप्रिल महिन्यात घराबाहेरच भटक्या कुत्र्यांनी तिच्यावर हल्ला केला होता..खदिरा घराबाहेर खेळत असताना भटक्या कुत्र्यांनी तिच्यावर हल्ला केला होता. त्यावेळी घरच्यांनी तिला तात्काळ खासगी रुग्णालयात नेलं होतं. उपचारांना त्यावेळी खदिराने प्रतिसाद दिला. पण अलिकडच्या काळात अचानक तिला उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. चिमुकलीला रेबिजची लागण झाल्याचं समजताच कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला..राज्यात पुढील २४ तास धोक्याचे! मुंबई पुण्यासह कोकणात अती मुसळधार पावसाची शक्यता, बाहेर जाणं टाळा.रेबिज झाल्याचं समजताच कुटुंबियांनी तिला पुन्हा रुग्णालयात दाखल केलं. पण गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेली तिची मृत्यूशी झुंज थांबली. खदिराच्या काकांनी सांगितलं की, लेकीला वाचवण्यासाठी आम्ही ९ ते १० लाख रुपये खर्च केले. जे जे शक्य होतं ते केलं. तिला राजीव गांधी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं होतं पण ती वाचली नाही. दावणगिरीत मोठ्या प्रमाणावर भटके कुत्रे आहेत. पण कुणीही या समस्येकडं लक्ष दिलेलं नाहीय अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली..आम्ही आमच्या लेकीला गमावलं. पण आता असा कोणत्याच लहान मुलाचा मृत्यू होऊ नये. कुत्र्याने तिला चेहऱ्यावर चावा घेतला होता. डॉक्टरांनी तिला औषधोपचार देईपर्यंत रेबिजचा प्रादुर्भाव झाला होता असं कुटुंबियांनी सांगितलं..वोटिंग मशिन चुकीचे, महाग अन् वादग्रस्त; वॉटरमार्क पेपरवर मतदान घेणार; ट्रम्प यांची मोठी घोषणा.खदिरा अनेक दिवस व्हेंटिलेटरवर होती. तिच्या प्रकृतीत सुरुवातीला सुधारणा झाल्याचंही दिसून आलं. पण तिच्यात रेबीजची लक्षणं दिसू लागली होती. डॉक्टर सातत्यानं जितके शक्य आहेत तितके उपचार करत होते. पण ४ महिन्यांपासून तिला वाचवण्याची धडपड अखेर अपयशी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.