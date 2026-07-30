देश

Student Protest: विद्यार्थी, शेतकरी आंदोलनाची तयारी; ‘सीजेपी’ आणि संयुक्त किसान मोर्चा सरकारविरुद्ध आक्रमक

Government Faces Student and Farmer Protest Challenge: विद्यार्थी, तरुण आणि शेतकरी एकत्र येत केंद्र सरकारला घेरण्याची तयारी; सीजेपी व संयुक्त किसान मोर्चाचा १० ऑगस्टला ‘जेल भरो’, ‘रास्ता रोको’ आंदोलनाचा इशारा
Government Faces Fresh Challenge as CJP and Samyukt Kisan Morcha Prepare Student and Farmer Protest Campaign

Government Faces Fresh Challenge as CJP and Samyukt Kisan Morcha Prepare Student and Farmer Protest Campaign

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: जंतरमंतरवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी झालेल्या कॉक्रोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्याच्या आश्वासनावर सरकारने घूमजाव केल्यामुळे आता विद्यार्थी, तरुण आणि शेतकऱ्यांचे एकत्र आंदोलन उभारून केंद्र सरकारला चोहोबाजूंनी घेरण्याची तयारी ‘सीजेपी’ आणि संयुक्त किसान मोर्चा करीत आहेत.

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