Student Protest: विद्यार्थी, शेतकरी आंदोलनाची तयारी; ‘सीजेपी’ आणि संयुक्त किसान मोर्चा सरकारविरुद्ध आक्रमक

नवी दिल्ली: जंतरमंतरवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी झालेल्या कॉक्रोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्याच्या आश्वासनावर सरकारने घूमजाव केल्यामुळे आता विद्यार्थी, तरुण आणि शेतकऱ्यांचे एकत्र आंदोलन उभारून केंद्र सरकारला चोहोबाजूंनी घेरण्याची तयारी ‘सीजेपी’ आणि संयुक्त किसान मोर्चा करीत आहेत. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.भवितव्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पोलिसांचा लाठीमार सहन केल्यावरही केंद्र सरकारचे मन भरले नसेल आणि त्यांना त्रस्त करीत असेल तर आम्ही लवकरच रस्त्यावर उतरु, असा इशारा ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी दिला आहे..दिल्लीतील केदारनाथ साहनी सभागृहात काल संयुक्त किसान मोर्चाच्या अखिल भारतीय संमेलनात बोलताना ‘सीजेपी’चे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी ‘सीजेपी’ने केंद्र सरकारविरुद्ध मिळविलेले यश हे शेतकरी आंदोलनानंतरचे सर्वांत मोठे यश ठरल्याचे नमूद करीत पुढचा संघर्ष विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांनी संयुक्तपणे करण्याचा प्रस्ताव मांडला. रांका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काल भारतीय किसान संघटनेचे नेते राकेश टिकैत यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी शेतकऱ्यांची मदत मागितली. विद्यार्थी आणि शेतकरी मिळून मोदी सरकारविरुद्ध आंदोलनाची भक्कम आघाडी तयार करण्याच्या मुद्यावर या भेटीत सहमती झाली..जंतरमंतरवरील आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ‘सीजेपी’ला अनेक आश्वासने दिली, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे सरकार टाळत आहे. सरकारने खटले मागे घेतले नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला असून नव्या आंदोलनासाठी ‘सीजेपी’ने शेतकरी नेत्यांचे समर्थन मागितले आहे. शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्या मान्य केल्या नाही तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा टिकैत यांनी दिला..चर्चेने तोडगा निघेल’भोपाळ : किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) मूग पिकाची शंभर टक्के खरेदी, खत वितरणातील ई-टोकन प्रणालीतील त्रुटी दूर करणे आणि खताचा वेळेवर पुरवठा या मागण्यांसाठी भोपाळमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिगट स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आज केली..मुख्यमंत्री यादव म्हणाले, की राज्यात ''शेतकरी कल्याण वर्ष'' साजरे केले जात आहे. सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. मात्र, आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांना त्रास होऊ नये, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढला जाईल. मुगाची शंभर टक्के सरकारी खरेदी आणि खत वितरणातील टोकन पद्धत रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी कालपासून आंदोलन सुरू केले आहे. सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये रात्र चर्चेची पहिली फेरी झाली; मात्र ती निष्फळ ठरली..शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या...किमान आधारभूत किमतीवर मूग पिकाची१०० टक्के खरेदीई-टोकन प्रणालीतील अडचणी दूर करणेखताचा वेळेवर आणि वाजवी दरात पुरवठा.Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.दहा ऑगस्टला ‘जेल भरो’भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार कराराच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला असून त्याला विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची जोड लाभणार आहे. देशभरात दहा ऑगस्टला एक हजार ठिकाणी ‘जेल भरो’, ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्याची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.