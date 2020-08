...म्हणून वडिलांनी केली स्कूटरसारखी सायकल

लुधियाना (पंजाब) : लॉकडाऊनच्या काळात वडिलांनी वेळेचा उपयोग करत मुलासाठी एक आगळी-वेगळी सायकल तयार केली. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, वडिलांच्या जुगाडाचे कौतुक होत आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. लखोवल गावात आठवीमध्ये शिक्षण घेणाऱया हरमनजोत या मुलाने वडिलांकडे सायकलची मागणी केली होती. लॉकडानच्या काळात सायकल घेणे शक्य नव्हते. पण, भरपूर वेळ असल्यामुळे वडिलांनी मुलासाठी आगळी-वेगळी सायकल तयार करण्याचे ठरवले. स्कूटर आणि सायकलच्या विविध वस्तूंचा वापर करून सायकल तयार केली. सायकलचा पुढचा लूक स्कूटरसारखा आहे आणि मागे सायकलचे चाक लावण्यात आले आहे. सायकलचे पॅंडल मारून ही चालवायता येते. समोरून स्कूटरसारखी दिसणारी ही सायकल सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

#WATCH Ludhiana: A Class 8 student Harmanjot of Lakhoval village, with help from his father, has made a bicycle that looks like a scooter from the front & can be pedalled like a normal cycle.

He says, "Since my father couldn't get me a new cycle during #COVID19, so we made this." pic.twitter.com/f9UDsiv333

— ANI (@ANI) August 25, 2020