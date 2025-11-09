फी न दिल्यानं परीक्षेला बसू दिलं नाही, विद्यार्थ्यानं पेटवून घेतलं; प्राचार्य म्हणाले, २५ हजाराचा फोन अन् १ लाखाची गाडी वापरतो

कला शाखेत पदवीच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यानं कॉलेज कॅम्पसमध्येच स्वत:ला पेटवून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडलीय. उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडाली आहे. फी न भरल्यानं परीक्षेला बसू देण्यास मनाई केल्यानं त्यानं हे पाऊल उचललं. यात तो ७० टक्क्यांपेक्षा भाजला असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, उज्ज्वल राणा असं २० वर्षीय विद्यार्थ्याचं नाव आहे. त्यानं एका व्हिडीओत प्राचार्य आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले होते. फी न भरल्यानं त्याला मारहाण केल्याचे आणि अपमानास्पद वागणू दिल्याचं म्हटलं होतं. त्याला तिसऱ्या सत्रातील परीक्षेला बसू दिलं गेलं नाही..२४ वर्षीय तरुणाचे ३८ वर्षीय विवाहितेशी प्रेमसंबंध, दोघांनी एकाच दोरीनं संपवलं आयुष्य; घातपाताचाही संशय?.शनिवारी सकाळी साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यात विद्यार्थी आगीने होरपळत असल्याचं दिसतंय. इतर विद्यार्थी मदतीसाठी धावताना दिसत आहेत. मात्र आग आटोक्यात आणेपर्यंत उज्ज्वल होरपळला होता..उज्ज्वलला तातडीने स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्यानंतर मेरठला उपचारासाठी दाखल केलं. त्याची प्रकृती गंभीर असल्यानं पुढील उपचारासाठी दिल्लीला पाठवण्यात आलं आहे. घटनेनंतर कुटुंबियांनी कॉलेज प्रशासनाविरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे. कोणत्याही शिक्षकांनी किंवा स्टाफने उज्ज्वलला वाचवण्यासाठी प्रयत्न केलं नाही. पोलीस येईपर्यंत आणि हॉस्पिटलला नेईपर्यंत अर्धा तास तसाच विव्हळत पडला होता असाही आरोप केला आहे..व्हायरल व्हिडीओत उज्ज्वल म्हणाला होता की, मी १७०० रुपये फी भरली आहे पण अजून ७ हजार रुपये शिल्लक आहे. मला परीक्षा फॉर्म जमा करून घेण्यास नकार दिला केला. प्राचार्यांनी सर्वांसमोर अपमान केला. कॉलेज आहे, धर्मशाळा नाही म्हणत मला मारहाण केली. फी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांशी बोललो तेव्हा कॉलेजने पोलीस बोलावून मला कॉलेजच्या बाहेर काढलं..प्राचार्यांनी या सगळ्या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, उज्ज्वलने फक्त १७५० रुपये भरले आहेत. एक सेमिस्टर आधीच फी जमा करतो. त्यानं उरलेली फी भरलेली नाही. तसंच तो कधी कधी वर्गात असायचा. त्याच्याकडे २५ हजारांचा फोन आहे. एक लाख किंमतीच्या गाडीवरून कॉलेजमध्ये येतो. त्याला गरीब किंवा दलित कसं मानायचं? फी भरू शकत नसेल तर सरकारकडे अशा विद्यार्थ्यांसाठी तरतूद आहे आणि शिष्यवृत्तीही असते. त्याने असा काही फॉर्मही भरला नाहीय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.