फी न दिल्यानं परीक्षेला बसू दिलं नाही, विद्यार्थ्यानं पेटवून घेतलं; प्राचार्य म्हणाले, २५ हजाराचा फोन अन् १ लाखाची गाडी वापरतो

कॉलेजचं शुल्क न दिल्यानं २० वर्षीय विद्यार्थ्याला परीक्षेला बसू दिलं नाही. यानंतर त्याला अपमानित करण्यात आल्यानं त्यानं पेटवून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यावर प्राचार्यांनी असंवेदनशील अशी प्रतिक्रिया दिलीय.
Principal’s Insensitive Remark After Student’s Self Immolation Attempt Sparks Anger

सूरज यादव
कला शाखेत पदवीच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यानं कॉलेज कॅम्पसमध्येच स्वत:ला पेटवून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडलीय. उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडाली आहे. फी न भरल्यानं परीक्षेला बसू देण्यास मनाई केल्यानं त्यानं हे पाऊल उचललं. यात तो ७० टक्क्यांपेक्षा भाजला असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

crime
accident
student

