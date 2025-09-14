हॉस्टेलमध्ये झोपलेल्या विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात मित्रांनी घातलं फेविक्विक, ८ जणांना रुग्णालयात केलं दाखल

एका विद्यार्थी वसतीगृहात झोपलेल्या विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात काही मुलांनी फेविक्वीक घातल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. ओडिशातील कंधमाल जिल्ह्यता घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडालीय. फेविक्वीकमुळे मुलांचे डोळे चिकटले असल्यानं त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. तर या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना निलंबित केलंय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कंधमाल जिल्ह्यातल्या सालगुडा इथल्या सेवाग्राम शाळेत ही घटना घडली. शुक्रवारी १२ सप्टेंबरला रात्री उशिरा सगळे विद्यार्थी झोपले होते. त्यावेळी काही विद्यार्थ्यांनी इतर झोपलेल्या विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात फेविक्विक घातलं. यामुळे ८ विद्यार्थ्यांचे डोळे चिकडटेले. सर्व पीडित विद्यार्थी हे १२ ते १४ वर्षे वयोगटातील आहेत..सॉरी, आम्ही जग सोडतोय! चिठ्ठी लिहून महिलेनं ११ वर्षीय मुलासह १३ व्या मजल्यावरून मारली उडी; पती घरातच झोपलेला.विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात फेविक्वीक घातल्याचं लक्षात आलं तेव्हा त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्यानंतर उपचारासाठी फूलबानी जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आलंय. डॉक्टरांनी सांगितलं की, इन्स्टंट ग्लूमुळे डोळ्यांना इजा झालीय. मात्र वेळीच उपचार मिळाल्यानं गंभीर परिमाण रोखता आलेत. एका विद्यार्थ्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आलाय. तर सात जणांवर उपचार सुरू आहेत..Nanded : लग्नानंतर ४ महिन्यातच २५ वर्षीय तरुणानं संपवलं आयुष्य; पत्नीचं तिसरं लग्न, धमक्या देत असल्याचा आरोप.दरम्यान, घडलेल्या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने शाळा व्यवस्थापनावर कारवाई केली. मुख्याध्यापक मनोरंजन साहू यांना निलंबित करण्यात आलंय. हॉस्टेलमध्ये ही घटना कशी घडली याची चौकशी सुरू आहे. मुलांना शाळेच्या आवारात, हॉस्टेलमध्ये फेविक्वीक कुठून मिळालं, त्यांनी कशासाठी आणलं होतं? याची चौकशी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.