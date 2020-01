CAA : बांगलादेशी निर्वासित मायदेशी परतू लागले!

कोलकता : सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांगलादेशी निर्वासितांच्या मायदेशी परतण्याच्या संख्येत महिनाभरात वाढ झाल्याचा दावा सीमा सुरक्षा दलाकडून (बीएसएफ) शुक्रवारी (ता.24) करण्यात आला.

बीएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की सीएए लागू झाल्यानंतर भारतात अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशींच्या घरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी बांगलादेशी निर्वासित मायदेशी परतण्याच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येते.

बीएसएफचे महासंचालक (दक्षिण बंगाल सीमा) वाय. के. खुरानिया यांनी सांगितले, की अनधिकृत बांगलादेशी निर्वासितांनी भारत सोडून पुन्हा मायदेशी जाण्यास सुरुवात केली असून, जानेवारी महिन्याभरात आम्ही 268 अनधिकृत बांगलादेशी निर्वासितांना पकडले आहे, त्यांपैकी बहुतेक जण बांगलादेशात परतण्याच्या प्रयत्नात होते.

There has been substantial increase in outflow of illegal Bangladeshi migrants post CAA: BSF Inspector General (South Bengal Frontier) Y B Khurania

— Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2020