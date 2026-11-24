घरची परिस्थिती कशीही असली तरीही प्रत्येकाची जिद्द आणि चिकाटी त्यांना त्यांच्या यशापर्यंत पोहोचवतेच. अशीच एक यशोगाथा तामिळनाडूतील एका शेतकरी कुटुंबाची आणि त्यांच्या दोन मुलींची समोर आली आहे. एकावेळी समुद्राच्या लाटांनी यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं, परिणामी त्यांच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या. पण या शेतकरी कुटुंबातील दोन मुलींचं धैर्य होतं आणि वेगळे साध्य करण्याचे स्वप्न होते. कठीण परिस्थिती आणि आपल्या वडिलांचा संघर्ष हीच शक्ती मानून, दोन्ही मुली आयपीएस आणि आयएएस अधिकारी झाल्या आहेत. .२००४ च्या विनाशकारी त्सुनामीने तामिळनाडूच्या अनेक किनारपट्टीच्या भागांमध्ये हाहाकार माजवला होता. या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सुष्मिता रामनाथन आणि ईश्वर्या रामनाथन यांच्या कुटुंबांने सर्व काही गमावले होते. त्यांच्यासमोर आयुष्य पुन्हा उभारण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. या परिस्थितीत आपल्या मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवणे कठीण होते, पण त्यांचे शेतकरी वडिलांनी हार मानली नाही. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांनी शेतमजूर म्हणून काम केले आणि आपल्या मुलींच्या शिक्षण पूर्ण केले..Bhiwandi: धक्कादायक! भिवंडीत 17 जणांना विषबाधा, शोरमा खाताच मळमळ, पोटदुखी अन् ताप; परिसरात खळबळ.आर्थिक अडचण असली तरीही त्यांच्या वडिलांनी दोन्ही बहिणींच्या शिक्षणात कोणतीही गोष्ट कमी पडू दिली नाही. कारण शिक्षण हा एकमेव मार्ग आहे, ज्यामुळे आपल्या मुली आयुष्य बदलू शकतील, असा त्यांचा विश्वास होता. वडिलांचा विश्वास आणि कुटुंबाचा त्याग यामुळे दोन्ही बहिणींना नागरी सेवा नोकरीची तयारी करण्याची प्रेरणा मिळाली..२२ व्या वर्षी आयएएस अधिकारी पद दोन बहिणींपैकी धाकटी असलेल्या ईश्वर्या रामनाथनने यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेत उल्लेखनीय कामगिरी केली. २०१८ मध्ये, तिने पहिल्याच प्रयत्नात ६२८ वा अखिल भारतीय रँक (AIR) मिळवला. यानंतर, तिची रेल्वे लेखा सेवेसाठी (RAS) निवड झाली, परंतु भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी बनण्याचे तिचे स्वप्न होते. त्यामुळे तिने पुन्हा परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. २०१९ मध्ये दुसऱ्या प्रयत्नात, ईश्वर्याने ४७ वा रँक मिळवला. अवघ्या २२ वर्षांच्या वयात, ती तामिळनाडू केडरची आयएएस अधिकारी बनली..रेल्वे स्टेशनवर मोठे लोखंडी बॉक्स का ठेवले जातात? या बॉक्समध्ये काय असतं? .पाच वेळा अपयशी ठरूनही हार मानली नाहीआपल्या धाकट्या बहिणीच्या यशाने, तिची मोठी बहीण, सुष्मिता रामनाथन हिनेही आयपीएस बनण्याचा संघर्ष सुरूच ठेवला. परीक्षेत पाच वेळा अपयशी ठरूनही सुष्मिताने हार मानली नाही. तिच्या अथक परिश्रमानंतर २०२२ मध्ये सुष्मिताने यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेत ५२८ वा क्रमांक मिळवला आणि तिची भारतीय पोलीस सेवेसाठी (IPS) निवड झाली..कुटुंबासाठी अभिमानाची बाबएकेकाळी त्सुनामीमुळे आयुष्य उद्ध्वस्थ झाल्यानंतर आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या या कुटुंबाला आता आपल्या दोन मुलींच्या कर्तृत्वाचा अभिमान आहे. शकते. आयएएस अधिकारी ईश्वर्या रामनाथन या तामिळनाडू केडरच्या अधिकारी आहेत. तर आयपीएस अधिकारी सुष्मिता रामनाथन आंध्र प्रदेश केडरमध्ये कार्यरत आहेत..Success Story: २ खोल्यांचे घर, ४ भावंडांचे यूपीएससीत यश! कुणी आयएएस तर कुणी आयपीएस बनले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.