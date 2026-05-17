Sudan Famine: सुदानमध्ये ४ वर्षांच्या यादवीमुळे भीषण अन्नटंचाईचे सावट, दुष्काळसदृश्य स्थिती; कोट्यवधि लोकांचे स्थलांतर, हजारो मृत्यू..

जीनिव्हा: सुदानमधील यादवी संघर्ष चौथ्या वर्षात प्रवेश करत असताना देशातील मानवी संकटाचे मोठे कारण ठरला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या तीन प्रमुख संस्थांनी सुदानमधील सुमारे एक कोटी ९५ लाख नागरिक तीव्र अन्नटंचाई असुरक्षिततेचा सामना करत असल्याचा इशारा दिला आहे. शिवाय संघर्षग्रस्त भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका कायम असल्याचे नमूद केले आहे..सुदानी सैन्य आणि निमलष्करी आरएसएफ यांच्यात एप्रिल २०२३ पासून संघर्ष सुरू असून, त्यात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि सुमारे १.२ कोटी लोक विस्थापित झाले आहेत. सुदानच्या युद्धात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते सुदानमध्ये जगातील सर्वात मोठे विस्थापन आणि उपासमारीचे संकट निर्माण झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व कृषी संघटना (एफएओ), जागतिक अन्न कार्यक्रम (डब्लूएफपी) आणि युनिसेफ यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, सुदानमधील प्रत्येक पाचपैकी दोन नागरिक गंभीररित्या अन्नसंकटाचा सामना करत आहेत..ताज्या विश्लेषणानुसार, सध्या कोणत्याही भागात अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नसला तरी डारपूर आणि दक्षिण कोडोंफानमधील चौदा संवेदनशील भागांत सुमारे एक लाख ३५ हजार लोक अत्यंत गंभीर अन्नटंचाईच्या अवस्थेत आहेत. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत परिस्थिती आणखी बिघडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. .सुमारे ५० लाख नागरिक आणीबाणी भूक श्रेणीत आहेत, तर आणखी १.४ कोटी नागरिक संकटग्रस्त स्थितीत आहेत. विशेष म्हणजे बालकांवरील परिणाम अधिक चिंताजनक असल्याचेही संस्थांनी नमूद केले आहे. २०२६ मध्ये पाच वर्षांखालील अंदाजे आठ लाख मुलांना तीव्र कुपोषणाचा धोका असून, ही संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सात टक्क्यांनी अधिक आहे..मानवी मदत आवश्यकतेच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याचेही संस्थांनी स्पष्ट केले. एप्रिलपर्यंत सुदानसाठीच्या मानवतावादी मदत योजनेला केवळ २० टक्के निधी मिळाला आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट बनत असल्याचा इशारा देत संयुक्त राष्ट्रांनी तातडीने युद्धबंदी आणि आंतरराष्ट्रीय मदत वाढविण्याचे आवाहन केले आहे..१.३५ लाख लोक अत्यंत भयावह अन्नटंचाईच्या अवस्थेतसुदानमध्ये चार वर्षांपासून यादवीचौदा भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीचा धोका८.२५ लाख पाच वर्षांखालील मुलांना २०२६ मध्ये तीव्र कुपोषणाचा धोकासंघर्ष, विस्थापन आणि मदतकार्यावरील निर्बंधांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर.