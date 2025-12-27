नवी दिल्ली : माजी राजदूत सुधीर देवरे यांचे ``थ्रू ए डिप्लोमॅट्स लेन्स – कॅप्चरिंग मोमेन्टस टाईम्स’’ या पुस्तकात पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत युनियन, सिक्कीम, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, युक्रेन, इन्डोनेशिया व फिजीतील राजकीय स्थित्यंतरांचा 37 वर्षांचा सखोल घटनापट आहे. .भारताबरोबर असलेल्या या देशांच्या संबंधांवर त्यात भाष्य तर आहेच, परंतु, शिष्टाई करताना राजकीय नेते ते सामान्य माणूस यांच्याबरोबर आलेल्या अनुभवांचे खुमासदार वर्णन वाचावयास मिळते. अनेक घटनांमागच्या घटनांचे बारकावे त्यांनी टिपले आहेत, ते त्यांचे साक्षीदार म्हणून. युरोपप्रमाणे, आशिया व दक्षिण आशिया हे त्यांच्या प्रदीर्घ राजदूतीय जीवनाचे कार्यक्षेत्र राहिले असून, इतिहास वाचताना त्याचा आजच्या परिस्थितीशी कसा निकटचा संबंध आहे, हे ही त्यातून प्रतीत होते. या देशातील अगदी अलीकडील घटनांचा धांडोळा त्यांनी घेतल्यामुळे इतिहास ते वर्तमान व काही बाबतीत भविष्यावरही त्यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे..दिल्लीतील `इंडिया इंटरनॅशनल सेन्टर’मध्ये कोनार्क प्रकाशनाने छापलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ राजदूत किशन राणा यांच्या हस्ते 22 डिसेंबर रोजी झाले. भारताचा घनिष्ट मित्र असलेल्या इंडोनेशियाबाबत लिहिताना त्यांनी वर्णन केलेला प्रसंग उद्बोधक आहे.ऑगस्ट 1995 मध्ये इंडोनेशियाच्या स्वातंत्र्याला पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने होणाऱ्या समारोहाला त्यावेळचे ओरिसाचे मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक यांना इंडोनेशियाच्या सरकारने खास आमंत्रण पाठविले होते. भारत आणि इंडोनेशियाला निकट आणण्यासाठी त्यांनी मोठे प्रयत्न केले होते. डच सरकारचा विरोध व बंदी असतानाही धाडस करून ते स्वतः डाकोटा विमान चालवित जकार्ताला गेले आणि इंडोनेशियाचे पंतप्रधान सुतन सॅहरीर यांना 1947 मध्ये पंडित नेहरू यांनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या एशियन रिलेशन्स काँफरन्सला उपस्थित राहण्यासाठी घेऊऩ आले होते..पटनाईक हे इंडोनेशियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष सुकार्नो व त्यांचे निकटचे मित्र होते. सुकार्नो यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांची पत्नी व कुटुंबियांना ते मदत करीत होते. 1995 मध्ये बिजू पटनाईक यांना त्यांच्या कार्याबद्दल इंडोनेशियाच्या सरकारने `बिटांग जासा उटामा’ हा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान बहाल केला. तत्पूर्वी त्यांना इंडोनेशियाच्या सरकारने `भूमीपुत्र’ हा सन्मान दिला होता..भारतीय नौसेनेचे एक जहाज जकार्ताला भेट देणार होते, तेव्हा देवरे यांनी त्या प्रसंगाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून पटनाईक यांना उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण पाठविले व त्याच वेळी त्यांनी माजी अध्यक्ष सुकार्नो यांची कन्या मेघावती त्यांना तसेच अऩ्य मान्यवरांना आमंत्रित केले होते. विशेष म्हणजे, मेघावती व पटनाईक प्रथमच एकमेकाला भेटत होते. यापूर्वी पटनाईक यांनी जकार्ताला अऩेक वेळा भेटी दिल्या होत्या. परंतु, तेव्हा या दोघांची कधीच भेट झाली नव्हती. बिजू पटनाईक यांच्या एका भेटीत अध्यक्ष सुकार्नो व त्यांची पत्नी फतमावती यांनी नुकत्याच जन्मलेल्या कन्येचे नाव ठेवण्यास पटनाईक यांना सांगितले. तेव्हा त्यांनी मेघावती (आकाशातील मेघ) हे नाव सुचविले. संस्कृतमध्ये ढगांना मेघ म्हणतात. ते दोघे 47 ते 48 वर्षानंतर या निमित्ताने एकमेकाला भेटत होते. इंडिया हाऊस या भारतीय दूतावासात ही भेट झाली. देवरे म्हणतात, ``त्यावेळी त्यांच्या भावना इतक्या उचंबळून आल्या, की त्यांच्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा लागल्या अन् ते दोघेही अक्षरशः ढसढसा रडू लागले!’’.नंतर मेघावती इंडोनेशियाच्या अध्यक्ष (2001 ते 2004) झाल्या. पटनाईक यांनी मेघावतींना ऑक्टोबर 1995 मध्ये ओरिसाला भेट देण्याचे आमंत्रण दिले. परंतु, ही भेट खाजगी असल्याने भारत व इंडोनेशियाच्या सरकारने त्यात कोणताही व्यत्यय आणला नाही, की या भेटीत इंडोनेशियातील अंतर्गत बाबींबाबत त्यांनी भाष्य केले नाही. त्या इंडोनेशियाच्या अध्यक्ष झाल्या तेव्हा राजदूत देवरे व हेमा देवरे यांना त्यांनी शाही भोजनाचे आमंत्रण पाठविले होते. तेव्हापासून ते आजपर्यंत देवरे व मेघावती यांची मैत्री कायम आहे..दक्षिण आशियात हिंदु व बौद्ध सस्कृतींचा मिलाफ झाल्याचे त्यांच्या म्यानमार, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया या देशातील राजदूतीय कार्यकाळाचे तपशील वाचताना पदोपदी जाणवते. तसेच, त्याचे प्रतिबिंब हेमा देवरे यांनी लिहिलेल्या `गंगा टू मेकाँग- ए कल्चरल व्हॉएज थ्रू टेक्सटाईल’ व `सारी सूत्र’ या दोन पुस्तकातूनही पडले आहे. भारताच्या `लुक इस्ट पॉलिसी’चे मार्गक्रमणही वाचावयास मिळते..सिक्कीममध्ये भारत सरकारचा अधिकारी म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर सिक्कीमचा प्रमुख छोग्याल याच्याबरोबर असलेले भारताचे संबंध, त्याच्या विरूदध निर्माण झालेले जनमत व अखेर सिक्कीमचे भारतात झालेले विलिनीकरण, हा सारा घटनापट देवरे यांनी ओघवत्या भाषेत लिहिला आहे. म्यानमारमधील स्थित्यंतरांचेही ते साक्षीदार आहेत. तेथील लष्करी राजवट, ऑंग सॉंग सूची यांच्या अल्पकालीन नेतृत्वाखालील म्यानमार व रोहिंग्यांची समस्या यावर प्रकाशझोत टाकताना ते म्हणतात, ``म्यानमारमध्ये तेथील लष्करी राजवटीने रोहिंग्यांचा नसरंहार केला, त्याचा प्रश्न ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज (ओआयसी) च्या वतीने गांबियाने 2019 मध्ये थेट इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसमध्ये नेला. तेव्हा सूची यांनी लष्कराचीच बाजू घेतली, त्यांची तळी उचलून धरली, त्याचा आंतरराष्ट्रीय समुदायाला धक्का तर बसलाच, परंतु, जगातून नाराजीही व्यक्त करण्यात आली. यावेळी भारतापुढे काय भूमिका घ्यावी हा पेच होता. कारण म्यानमार सीमेतून मणिपूर व मेघालयमध्ये येणाऱ्या अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तेथील लष्कराने भारताला साह्य केले होते. अखेर परराष्ट्र मंत्री डॉ जयशंकर यांनी 10 एप्रिल 2024 रोजी अयझ्वल (मिझोराम) ला दिलेल्या भेटीत जाहीर केले, की केंद्र सरकारने भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण उभारायचा निर्णय घेतला असून, तेथून भारतात होणाऱ्या मुक्त प्रवेशाला कायमची बंदी घालण्याचे ठरविले आहे. भारताच्या सुरक्षेसाठी ही सर्वाधिक प्राधान्याची बाब होय. दोन्ही देशांदरम्यान 164.3 कि.मी. सीमा आहे.’’.म्यानमार हा दुर्लक्षित शेजारी आहे. त्याला जोडण्याचे प्रयत्न `कालादान मल्टिमोडल’ वाहतूक प्रकल्पाद्वारे होत असून, म्यानमारमधील सित्वे ते बंगालचा उपसागर ते मिझोराम ला जोडण्यात येईल. 484 दशलक्ष डॉलर्स खर्चून उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पामुळे सित्वे बंदराचा व्यूहात्मक लाभ भारताला होणार आहे. 2023 मध्ये या बंदराचे उद्घाटन झाले. आता पालेट्वा (म्यानमार) ते झोरिनपुरी (मिझोराम) हा मार्ग बांधण्याचे काम चालू आहे. त्यामुळे भारताला इशान्येकडील राज्यांना जोडणाऱ्या अतिसंवेदनशील निमुळत्या `चिक्न्स नेक’ च्या सुरक्षेला बळ मिळेल..युक्रेनमध्ये भारताचा पहिला दूतावास सुरू करणारे देवरे हे पहिले राजदूत. युक्रेनसह जॉर्जिया व आर्मेनिया या देशांच्या राजदूतपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. तत्पूर्वी त्यांनी रशियाच्या दूतावासातही महत्वाची जबाबदारी संभाळली होती. या देशांबाबत त्यांचा सखोल अभ्यास व अनुभव आहेत. तसेच, पूर्व व पश्मिम जर्मनी दरम्यानची (बर्लिन वॉल) भिंत कोसळली, तेव्हा ते फ्रँकफूर्टमध्ये भारताचे कौन्सुल जनरल होते. पुस्तकात एकूण 9 प्रकरणे आहेत. ``माय डिप्लोमॅटिक ट्रॅजेक्टरी’’ या शीर्षकाच्या दुसऱ्या प्रकरणात 1965 ते 67 दरम्यान त्यांच्या राजदूतीय जीवनाचा प्रारंभ होतानाचे अनुभव त्यांनी लिहिले आहेत..मॉस्कोतील पोस्टींगनंतर त्यांचे पोस्टींग वॉशिंग्टन येथे झाले. आवराआवरी करुन मॉस्को सोडण्यासाठी ते विमानतळावर पोहोचले. देश सोडतानाचे नियम अतिशय कडक होते. त्यांच्या निरोप घेण्यासाठी कौन्सिलर वेंकटेश्वरन व पत्नी उषा विमानतळावर आले. तेथील औपचारिकता पूर्ण करून ते, त्यांची आई, पत्नी हेमा नुकत्याच जन्मलेल्या पाच महिन्यांच्या कन्येला घेऊऩ विमानकडे निघाले. विमानाचा जिना चढण्यापूर्वी त्यांना एकाएकी सुरक्षाधिकाऱ्याने थांबविले व ``तुम्हाला जाता येणार नाही,’’ असे दरडावले. काय होतयं, तेच देवरे यांना कळेनासे झाले. त्याने सर्वांचे पासपोर्ट पाहिले व ``कन्येचा एक्झिट व्हीसा नाही, त्यामुळे देश सोडता येणार नाही.’’ असे सांगितले. त्याला रशियन भाषेत समजावण्याचा प्रयत्न देवरे यांनी केला, तरही ही त्याने विमानाच्या पायऱ्या चढण्यास नकार दिला. थोड्याच वेळात विमान निघणार होते. देवरे यांच्या बॅगा आधीच विमानात गेल्या होत्या. तिढा सुटण्याचे लक्षण दिसेना. अखेर, देवरे यांनी त्या सुरक्षाधिकाऱ्याला ``टर्मिनलकडे जाऊ या,’’ असं सुचवलं. देवरे यांचा निरोप घेण्यास आलेले भारतीय दूतावासातील अधिकारी तिथे होते. त्यानाही काही कळेना. देवरे यांनी त्यांना प्रसंगाची माहिती दिली. त्यांनी मोठ्या मुश्किलीने तेथील अधिकाऱ्यांचे मन वळविले व ``मॉस्कोत जन्मलेल्या’’ कन्येला अखेर मॉस्को सोडण्याची परवानगी मिळाली..देश विदेशातील गंभीर राजकीय घडामोडी ते आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी करताना आलेले अनेक मनोरंजक अनुभव देवरे यांनी 234 पानांच्या या पुस्तकात वर्णन केले आहेत. त्यामुळे ते वाचनीय झाले आहे. शिष्टाई (डिप्लोमसी) तसेच, आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे अध्ययन करणाऱ्यांसाठी हे पुस्तक ``मस्ट रीड’’ असे आहे.शीर्षक – थ्रू ए डिप्लोमॅट्स लेन्स – कॅप्चरिंग मोमेंट्स टाईम्सपृष्ठे – 234प्रकाशक – कोनार्क पब्लिकेशन्स प्रा. लि.किंमत – रू. 895.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming 