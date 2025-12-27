देश

``थ्रू ए डिप्लोमॅट्स लेन्स’’

माजी राजदूत सुधीर देवरे यांचे पुस्तक “थ्रू ए डिप्लोमॅट्स लेन्स” ३७ वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय राजदूतीय अनुभवांचे सखोल दर्शन घडवते. सोव्हिएत युनियन, सिक्कीम, म्यानमार, इंडोनेशिया, युक्रेनसह अनेक देशातील राजकीय आणि सांस्कृतिक अनुभव यात समाविष्ट आहेत.
“Through a Diplomat’s Lens”

“Through a Diplomat’s Lens”

Sakal

विजय नाईक,दिल्ली
Updated on

नवी दिल्ली : माजी राजदूत सुधीर देवरे यांचे ``थ्रू ए डिप्लोमॅट्स लेन्स – कॅप्चरिंग मोमेन्टस टाईम्स’’ या पुस्तकात पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत युनियन, सिक्कीम, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, युक्रेन, इन्डोनेशिया व फिजीतील राजकीय स्थित्यंतरांचा 37 वर्षांचा सखोल घटनापट आहे.

Loading content, please wait...
India
Book
Diplomacy
europe
Book Review
International

Related Stories

No stories found.