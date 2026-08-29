देश

15-Day Sugar Sale Quota: साखर कारखान्यांसाठी पंधरा दिवसांचा कोटा

Government Targets Artificial Sugar Price Rise: साखरेच्या कृत्रिम दरवाढीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून साखर कारखान्यांसाठी मासिक कोट्याऐवजी १५ दिवसांचा विक्री कोटा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सप्टेंबरपासून नव्या पद्धतीची सुरुवात होणार आहे.
15-Day Sugar Sale Quota

15-Day Sugar Sale Quota

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: साखरेच्या कृत्रिम दरवाढीला आळा घालण्यासाठी कारखान्यांना एका महिन्याऐवजी पंधरा दिवसांचा विक्री कोटा निर्धारित केला जाणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

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