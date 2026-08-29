15-Day Sugar Sale Quota: साखर कारखान्यांसाठी पंधरा दिवसांचा कोटा

नवी दिल्ली: साखरेच्या कृत्रिम दरवाढीला आळा घालण्यासाठी कारखान्यांना एका महिन्याऐवजी पंधरा दिवसांचा विक्री कोटा निर्धारित केला जाणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. .साठेबाजीला आळा घालण्यासह इतर उपायांमुळे मागील काही दिवसांत साखरेचे दर वीस टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. किरकोळ बाजारात त्याचा प्रभाव दिसून येत असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. देशात साखरेचे पुरेसे साठे उपलब्ध आहेत. मात्र, असे असूनही साठेबाजी आणि सट्टेबाजीमुळे मध्यंतरी हे दर कडाडले होते. या पार्श्वभूमीवर बाजारात पुरेशी साखर उपलब्ध व्हावी, असा प्रयत्न आहे..CNG Price Hike: सीएनजी वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी! पुन्हा दरवाढ; आता एका किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये.काही कारखान्यांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त साखर आढळली होती. त्यांनाही आवश्यक ते निर्देश दिले देण्यात आले आहेत. कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी कारखान्यांना मासिक कोटा देण्याऐवजी १५ दिवसांचा कोटा देण्याच्या पद्धतीची सप्टेंबरपासून सुरुवात केली जात आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले..सात दिवसांची कालमर्यादाबदलत्या परिस्थितीनुसार बाजारात आवश्यक तसा हस्तक्षेप करता येईल आणि गरजेनुसार जास्त साखर बाजारात आणता येईल. विक्री करार झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष साखर कारखान्यातून बाहेर पाठवणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.