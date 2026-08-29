नवी दिल्ली : साखरेच्या कृत्रिम दरवाढीला आळा घालण्यासाठी कारखान्यांना एका महिन्याऐवजी पंधरा दिवसांचा विक्री कोटा निर्धारित केला जाणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले (Sugar Market News) आहे. .साठेबाजीला आळा घालण्यासह इतर उपायांमुळे मागील काही दिवसांत साखरेचे दर २० टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. किरकोळ बाजारात त्याचा प्रभाव दिसून येत असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले..देशात साखरेचे पुरेसे साठे उपलब्ध आहेत. मात्र, असे असूनही साठेबाजी आणि सट्टेबाजीमुळे मध्यंतरी हे दर कडाडले होते. या पार्श्वभूमीवर बाजारात पुरेशी साखर उपलब्ध व्हावी, असा प्रयत्न आहे. काही कारखान्यांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त साखर आढळली होती. त्यांनाही आवश्यक ते निर्देश देण्यात आले आहेत. कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी कारखान्यांना मासिक कोटा देण्याऐवजी १५ दिवसांचा कोटा देण्याच्या पद्धतीची सप्टेंबरपासून सुरुवात केली जात आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले..Inspirational Success Story : पतीच्या एका विश्वासानं बदललं आयुष्य! महसूल सहाय्यक ते जिल्हा परिषद शिक्षिका; फलटणच्या कोमल सोनवलकर यांची प्रेरणादायी कहाणी.साखरेचा पुरवठा भक्कम होणारनव्या साखर हंगामाची सुरुवात झाल्यानंतर साखरेचा पुरवठा आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून नवीन साखर वर्ष सुरू होत आहे. ऑक्टोबरमध्ये १०लाख टन, तर नोव्हेंबरमध्ये ४५ लाख टन इतके साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सुरू असलेल्या कारखान्यांमुळे दोन लाख टन साखर सप्टेंबरमध्ये बाजारात येईल..सात दिवसांची कालमर्यादाबदलत्या परिस्थितीनुसार बाजारात आवश्यक तसा हस्तक्षेप करता येईल आणि गरजेनुसार जास्त साखर बाजारात आणता येईल. यासाठी केंद्र सरकारकडून साखर विक्री करार झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष साखर कारखान्यातून साखर बाहेर पाठविणे कारखान्यांना अनिवार्य करण्यात आले आहे..बाजारामध्ये अतिरिक्त साठेगत काही दिवसांपासून बाजारात अतिरिक्त साखर येण्यास सुरुवात झाली आहे. ॲडव्हान्स ॲथोरायझेशनच्या योजनेनुसार (एएएस) आणलेल्या साखरेवर प्रक्रिया करत त्याची विक्री करण्याची परवानगी गाळपदारांना देण्यात आली आहे. दुसरीकडे मोठे साठाकर्ते व डीलर अतिरिक्त साठे बाजारात आणत आहेत..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पवित्र पोर्टलवर दुसऱ्या टप्प्याची तारीख ठरली; मुलाखतीसह 10 हजार 338 जागांसाठी भरती.४० टक्के साखरेची करावी लागेल विक्रीकारखानदारांना पहिल्या आठवड्यात उपलब्ध साखरेपैकी किमान ४० टक्के साखरेची विक्री करावी लागेल, तर उर्वरित साखरेची विक्री दुसऱ्या आठवड्यात होईल.परिस्थितीनुसार बाजारात आवश्यक तसा हस्तक्षेप करता येईल आणि गरजेनुसार साखर बाजारात आणता येईल. विक्री करारानंतर सात दिवसांत साखर बाहेर पाठविणे अनिवार्य आहे.गत काही दिवसांपासून बाजारात अतिरिक्त साखर येण्यास सुरुवात झाली आहे. ॲडव्हान्स ॲथोरायझेशनच्या योजनेनुसार (एएएस) आणलेल्या साखरेवर प्रक्रिया करत त्याची विक्री करण्याची परवानगी गाळपदारांना देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.