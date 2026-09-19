Sugar Stock Limit : साठवणूक मर्यादेत वाढ सणांच्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाला दिलासा

नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या उद्योगांना दिलासा दिला आहे. अशा उद्योगांना आता ३० दिवसांच्या गरजेइतकी साखर साठवून ठेवता येईल. यापूर्वी ही मर्यादा पंधरा दिवस एवढी होती, मात्र पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक साठा करण्यासाठी संबंधित साखर केवळ आयातीच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेली असणे आवश्यक आहे..अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने आज याबाबत माहिती दिली आहे. दरमहा दहा टनांपेक्षा जास्त साखरेचा वापर उत्पादन, प्रक्रिया किंवा अन्य औद्योगिक कारणांसाठी करणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना हा निर्णय लागू होणार आहे. सरकारने साखर साठवणुकीची मर्यादा दुप्पट केली असली, तरी त्यासाठी अट घालण्यात आली आहे. पंधरा दिवसांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक साठा केवळ ‘टेरिफ रेट कोटा’ (टीआरक्यू) किंवा ‘ॲडव्हान्स ऑथरायझेशन स्कीम’ (एएएस) अंतर्गत आयात केलेल्या साखरेतूनच करता येईल. खुल्या बाजारातून खरेदी केलेल्या साखरेचा साठा मात्र पंधरा दिवसांच्या वापरापुरताच मर्यादित राहणार आहे..IIT Bombay Student Tragedy : चॅटजीपीटीवरून कॉपी करताना पकडला, पवई आयआयटीच्या विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन.साठ्याची माहिती द्यावी - केंद्र सरकारने यापूर्वी ‘टीआरक्यू’अंतर्गत दहा लाख टन साखर आयातीला परवानगी दिली आहे. तसेच ‘एएएस’अंतर्गत निर्यातीसाठी राखून ठेवलेल्या साखरेची देशांतर्गत विक्री करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. साखरेच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मोठ्या ग्राहकांना दर शुक्रवारी अन्न मंत्रालयाच्या foodstock.dfpd.gov.in या संकेतस्थळावर साठ्याची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकांना लाभ नाहीच - साखरेच्या कारखाना पातळीवरील किमतीत सुमारे २५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. .मात्र, किरकोळ बाजारातील दर ऑगस्टमधील प्रतिकिलो ६५ रुपयांवरून सुमारे ५८.५० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. घाऊक दरातील घसरणीचा पूर्ण लाभ त्यामुळे ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेला नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांनी कमी झालेल्या दरांचा लाभ तातडीने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहनही सरकारने केले आहे..Ajit Agarkar : "मलाच या पदावर आता राहायचे नाही, तुम्ही नवीन अध्यक्ष शोधा..."; अजित आगरकरचं पत्र, BCCI कडूनही उत्तर; फुल ड्रामा.सरकारचे लक्ष राहणार - ‘एक ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या साखर हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३६५ रुपये रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) मिळणार असून सणासुदीच्या काळामध्ये साखरेचा पुरवठा आणि किमतीवर सरकारचे बारकाईने लक्ष राहील, गरजेनुसार पुढील उपाययोजना केल्या जातील, ’ असेही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २.८-२.९ कोटी टन देशातील साखरेची वर्षभरातील मागणी २३.७५ लाख टन एका महिन्यातील सरासरी मागणी ७० टक्के सरासरी साखरेचा व्यावसायिक वापर ३० टक्के साखरेचा घरगुती वापर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.