BharatPe चे सीईओ सुहेल समीर यांचा राजीनामा; काय आहे कारण?

भारत पेचे सीईओ सुहेल समीर यांनी राजीनामा दिला आहे. गेल्या वर्षी, समीर भारतपेचे सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोव्हर यांच्याशी झालेल्या मतभेदामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. ( Suhail Sameer To Step Down As BharatPe CEO BharatPe appoints Nalin Negi as interim CEO )

भारत पेने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुहेल समीर हे 7 जानेवारीपर्यंत धोरणात्मक सल्लागार म्हणून कार्यरत राहतील. कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कंपनीचा व्यवसाय मजबूत करण्यासाठी सर्व भागीदारांच्या संमतीने नलिन नेगी यांना अंतरिम सीईओ म्हणून घेण्यात आले आहे.

वादाच्या भोवऱ्यात कंपनी

चार वर्षे जुनी कंपनी 2022 च्या सुरुवातीपासूनच वादात सापडली आहे. जेव्हा संस्थापक अशनीर ग्रोव्हरवर अयोग्य भाषा वापरल्याचा आणि कोटक ग्रुपच्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या आणि त्याची पत्नी माधुरी जैन ग्रोव्हरला Nykaa IPO साठी निधी न मिळाल्याबद्दल धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला. यानंतर ग्रोव्हर आणि माधुरी जैन ग्रोव्हर यांना निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली कंपनीतून हाकलून देण्यात आले.

काय होता वाद?

भारतपेचे माजी संस्थापक अश्नीर ग्रोव्हर यांनी कंपनीच्या बोर्डाला पत्र लिहून मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुहेल समीर यांना संचालक पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. ईटीच्या अहवालानुसार, फेब्रुवारीमध्ये काही प्रकरणांवरून वाद वाढला होता. त्या काळात सुहेल समीरला हटवण्यास मंडळाने नकार दिला असला तरी. नंतर काही आरोपांवर ग्रोव्हर यांना रजेवर पाठवण्यात आले. यानंतर त्यांनी भारतपे सोडले.

सहसंस्थापकांनीही नोकरी सोडली

ग्रोव्हरच्या बाहेर पडल्यानंतर सह-संस्थापक भाविक कोलाडिया यांनी एप्रिलमध्ये कंपनी सोडली. वर्षभरात कंपनीतून मोठ्या प्रमाणावर पैसे काढण्यात आले आहेत. वरिष्ठ पातळीवरील बहुतांश अधिकारी कंपनी सोडून गेले आहेत.