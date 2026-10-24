Sukanya Samruddhi Yojna : घरात तीन मुली आहेत? मग टेन्शन सोडा; जाणून घ्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या नियमांतर्गत कशी उभी राहील कोटींची संपत्ती!

केंद्र सरकारच्या लोकप्रिय अल्प बचत योजनांपैकी एक असलेल्या 'सुकन्या समृद्धी योजना' (SSY) बाबत पालकांमध्ये नेहमीच मोठी उत्सुकता असते. सामान्यत: या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठी घेता येतो, परंतु काही विशिष्ट नियमांनुसार जर पहिल्या किंवा दुसऱ्या प्रसूतीमध्ये जुळ्या किंवा तिजोरा (तिसर्या प्रसूतीत अपत्ये) मुली झाल्या तर नियमांच्या अधीन राहून तीन मुलींच्या नावानेही खाती उघडता येतात. योग्य आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून या योजनेतून मोठा फंड उभा राहू शकतो..तीन मुलींच्या खात्यातून २ कोटींहून अधिकचा फंड कसा तयार होतो?तज्ज्ञांच्या आर्थिक गणनेनुसार, सुकन्या समृद्धी योजनेत एका खात्यामध्ये एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करता येते.जर नियमांनुसार तीन पात्र मुलींच्या नावावर स्वतंत्र खाती सुरू केली, तर तिन्ही खात्यांमध्ये मिळून एका वर्षात एकूण ४.५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करणे शक्य होते.सध्या या योजनेवर आकर्षक व्याजदर मिळत असून, यानुसार एका खात्याची मॅच्युरिटी रक्कम मोठी होऊ शकते. याच हिशोबाने जर तिन्ही मुलींच्या खात्यात सातत्याने गुंतवणूक केली, तर मॅच्युरिटीच्या वेळी एकत्रितपणे तब्बल २.१५ कोटी रुपयांपर्यंतचा महा-फंड तयार होऊ शकतो..CBI Arrests ED officers : दुसऱ्यांवर धाडी टाकणाऱ्या ED अधिकाऱ्यांवरच CBI ची झडप! केसमधून वाचवण्यासाठी केला होता 'हा' मोठा सौदा.योजनेचे महत्त्वाचे नियम आणि अटीसुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत खाते उघडताना मुलीचे वय १० वर्षांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक असते.या योजनेत मुलीच्या नावाने सलग १५ वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करावी लागते, तर खात्याची मुदत (मॅच्युरिटी) खाते उघडल्यापासून २१ वर्षांनी पूर्ण होते.अतिरिक्त किंवा तिसऱ्या मुलीच्या खात्यासाठी जन्माचा दाखला आणि अधिकृत कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असते, जेणेकरून ते नियमात बसू शकेल..समुद्रात भारताची अण्वस्त्रे सज्ज; पाकिस्तानची उडाली झोप!.स्थानिक पातळीवर आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी आणि विवाहासाठी ही योजना अत्यंत सुरक्षित मानली जात असून, योग्य वेळी केलेली गुंतवणूक भविष्यात मोठी आर्थिक मदत ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.