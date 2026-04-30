DJ Noise Incident : लग्नाच्या वरातीतील डीजेचा दणदणाट ठरला जीवघेणा, १४० कोंबड्यांचा तडफडून मृत्यू

Sultanpur DJ Noise Incident: उत्तरप्रदेशातील सुलतानपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका लग्नाच्या वरातीतील डीजेच्या दणादणाटामुळे शेकडो कोंबड्यांचा तडफडून मृत्यू झाला आहे. यामुळे एका सामान्य कुक्कुटपालन व्यावसायिकाची उपजीविकाच उद्ध्वस्त झाली आहे. वरातीत वाजत असलेल्या डीजेतून निघालेला"कानठळ्या बसवणारा" आवाज त्या मुक्या कोंबड्यांना सहन झाला नाही. अवघ्या काही क्षणांतच १४० कोंबड्या प्रचंड भीतीमुळे आणि गोंधळामुळे मृत्युमुखी पडल्या. या हृदयद्रावक घटनेने आता कायदेशीर वळण घेतले आहे. .पोल्ट्री फार्म मालक साबिर अली यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार २५ एप्रिल २०२६ च्या रात्री, सुलतानपूर जिल्ह्यातील बलदिराय पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या दरियापूर गावात, बब्बन विश्वकर्मा यांच्या मुलीचे लग्न पार पडत होते. लग्नाची वरात कुडवार भागातील 'पुरे राम भद्र पुरवा' येथून आली होती. वरातीत वाजत असलेल्या डीजे संगीताचा आवाज प्रमाणाबाहेर मोठा होता. जेव्हा डीजे थेट साबिर अली यांच्या पोल्ट्री फार्मवरुन गेला, तेव्हा त्या तीव्र आवाजामुळे कोंबड्यांचा थरकाप उडाला. .साबिर अली यांनी सांगितले की, रात्री साधारण ९:३० वाजण्याच्या सुमारास, डीजेच्या आवाजामुळे त्यांच्या शेतावर पाळलेल्या १४० कोंबड्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आवाजाची पातळी इतकी प्रचंड होती की कोंबड्यांना तो आवाज सहन करणे शक्य झाले नाही, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला..पोलिसांची कारवाई आणि कायदेशीर तपास कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर, साबीर यांनी बलदिराय पोलीस ठाण्यात रीतसर तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून, पोलिसांनी डीजे चालक कवी यादव याच्या विरोधात कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. बलदिराय पोलिसांच्या माहितीनुसार, या घटनेचा तपास एका उपनिरीक्षकाकडे ( सोपवण्यात आला आहे. डीजे मधून निर्माण होणारा आवाज विहित केलेल्या ध्वनी मानकांपेक्षा जास्त होता का, आणि त्यामुळेच कोंबड्यांचा मृत्यू झाला का, या दिशेने पोलीस सध्या तपास करत आहेत.