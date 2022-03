शिवमंदिराला पाठवलं समन्स; थेट शिवलिंगानंच कोर्टात लावली हजेरी!

रायपूर : छत्तीसगडमधील एका शिवमंदिराला स्थानिक कोर्टानं समन्स बजावलं असून याद्वारे १० हजार रुपयांच्या दंडाचा इशाराही दिला आहे. कोर्टाच्या तीव्र टिप्पणीला घाबरलेल्या या मंदिराच्या पुजाऱ्यांनं शुक्रवारी मंदिरातील शिवलिंग उखडून काढून ते तहसील कार्यालयापर्यंत गाडीतून ढकलतं नेलं. (Summons sent to Shiv temple then Shivlinga goes to the court)

छत्तीसगडची राजधानी रायपूर इथून २५० किमी अंतरावर असलेल्या रायगड इथं हा विचित्र प्रकार घडला. सरकारी जागेत दहा व्यक्तींमिळून अतिक्रमण केल्याची याचिका तहसिल कोर्टात दाखल झाली होती. या याचिकेची दखल घेत कोर्टानं या दहा जणांसह शिव मंदिराला देखील समन्स पाठवलं होतं. पण या समन्समध्ये शिवमंदिराचा मालक किंवा पुजाऱ्याच्या नावाचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळं मंदिराची देखभाल करणारे कोर्टाच्या या समन्समुळं गोंधळून गेले.

या समन्समध्ये उल्लेख केलेल्या १० हजार रुपयांच्या दंडाच्या भीतीनं पुजाऱ्याला तहसिल कोर्टात हजर राहण्यासाठी मंदिरातील शिवलिंगचं घेऊन जाणं इष्ट समजलं. त्यासाठी पुजाऱ्यानं थेट कोर्टात ढकलगाडीतून शिवलिंग घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. पण हे दृश्य पाहून एकच खळबळ उडाली आणि असंख्य लोक ढकलगाडीच्या मागे निघाले. याप्रकारामुळं प्रशासनातील अधिकारी देखील चकीत झाले आणि समन्स पाठवतानाच चूक झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

या प्रकारावर स्पष्टीकरण देताना तहसिल कोर्टानं सांगितलं की, "समन्स चुकून शिवमंदिराच्या नावे काढलं गेलं. यानंतर पुन्हा ताजं समन्स मंदिराच्या संबंधित व्यक्तीच्या नावे पाठवलं जाईल" त्यामुळं शुक्रवारची सुनावणी रद्द करण्यात आली असून पुढील सुनावणीसाठी १३ एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली. दरम्यान, सरकारी जागेमध्ये हे मंदिर उभारण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यानं आणि स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.