Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा भटक्या कुत्र्यांबाबत मोठा निर्णय ! शेल्टर होममध्ये ठेवता येणार नाही, नसबंदी हाच योग्य उपाय

Summaryभटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवता येणार नाही, फक्त आजारी व आक्रमक कुत्र्यांसाठीच शेल्टर होम्स वापरले जातील.सर्व भटके कुत्रे नसबंदी व लसीकरणानंतर जिथून पकडले तिथेच परत सोडले जातील.प्रत्येक वॉर्डमध्ये फीडिंग झोन तयार होणार असून सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदी असेल..सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांबद्दल मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होम्समध्ये ठेवले जाणार नाही. पकडलेल्या कुत्र्यांनाही तात्काळ नसबंदी आणि लसीकरणानंतर कुत्र्यांना सोडण्यात येईल. फक्त आजारी आणि आक्रमक कुत्र्यांना शेल्टर होम्समध्ये ठेवले जाईल..न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीसही बजावली आहे. प्रत्येक सांप्रदायिक ब्लॉकमध्ये भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी स्वतंत्र जागा उघडल्या आहेत. कुत्र्यांना फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच खायला दिले जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला दिले जाणार नाही. असे न केल्यास कारवाई केली जाईल. असे कोर्टाने म्हटले आहे. .कुत्र्यांना जिथून उचलले गेले आहे त्याच ठिकाणी हलवले जाईल. कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये फीडिंग झोन बनवले जातील. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास मनाई आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की कुत्र्यांना कुठेही खायला दिल्याने समस्या निर्माण होतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक हेल्पलाइन सुरू केली जाईल..कोर्टाने म्हटले आहे की कुत्र्यांना एका निश्चित ठिकाणी खायला देण्यासाठी फीडिंग झोन बनवले जातील, ज्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेला २५००० रुपये दिले जातील. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला कोर्टाच्या या सूचनांचे पालन करण्यात अडथळा निर्माण करू नये. यासोबतच कोर्टाने असेही म्हटले आहे की प्राणीप्रेमी भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. एकदा दत्तक घेतलेले कुत्रे पुन्हा रस्त्यावर सोडले जाऊ नयेत ही त्यांची जबाबदारी असेल. .सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर वकील आणि याचिकाकर्ता ननिता शर्मा म्हणाल्या की हा एक अतिशय संतुलित आदेश आहे. कोर्टाने या प्रकरणात सर्व राज्यांचा समावेश केला आहे. कुत्र्यांशी संबंधित सर्व राज्यांच्या कोर्टामध्ये प्रलंबित असलेले सर्व खटले एकाच प्रकरणात रूपांतरित केले जातील. न्यायालयाने म्हटले आहे की कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण केले जाईल आणि आक्रमक कुत्र्यांना प्राण्यांच्या शेल्टर होममध्ये ठेवले जाईल. यासाठी न्यायालयाने एमसीडीला नियुक्त ठिकाणी फीडिंग झोन तयार करण्यास सांगितले आहे..FAQs सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्याबाबत काय निर्णय दिला आहे?→ फक्त आजारी व आक्रमक कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवले जाईल, इतरांना नसबंदी व लसीकरणानंतर सोडले जाईल.भटक्या कुत्र्यांना खायला कुठे देता येईल?→ प्रत्येक वॉर्डमध्ये निश्चित "फीडिंग झोन" असेल; सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालण्यास मनाई आहे.नसबंदी झालेल्या कुत्र्यांना कुठे सोडले जाईल?→ जिथून ते पकडले गेले तिथेच परत सोडले जाईल.नियमांचे उल्लंघन झाल्यास काय होईल?→ तक्रारींसाठी हेल्पलाइन उपलब्ध असेल आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होईल.कोणाला भटके कुत्रे दत्तक घेता येतील का?→ होय, प्राणीप्रेमी दत्तक घेऊ शकतात; पण एकदा दत्तक घेतलेले कुत्रे पुन्हा रस्त्यावर सोडता येणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.