Stray Dogs : भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी स्वतंत्र जागा नेमून दिल्या आहेत. कुत्र्यांना फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच खायला दिले जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला दिले जाणार नाही. असे न केल्यास कारवाई केली जाईल. असे कोर्टाने म्हटले आहे.
Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा भटक्या कुत्र्यांबाबत मोठा निर्णय ! शेल्टर होममध्ये ठेवता येणार नाही, नसबंदी हाच योग्य उपाय
  1. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवता येणार नाही, फक्त आजारी व आक्रमक कुत्र्यांसाठीच शेल्टर होम्स वापरले जातील.

  2. सर्व भटके कुत्रे नसबंदी व लसीकरणानंतर जिथून पकडले तिथेच परत सोडले जातील.

  3. प्रत्येक वॉर्डमध्ये फीडिंग झोन तयार होणार असून सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदी असेल.

सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांबद्दल मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होम्समध्ये ठेवले जाणार नाही. पकडलेल्या कुत्र्यांनाही तात्काळ नसबंदी आणि लसीकरणानंतर कुत्र्यांना सोडण्यात येईल. फक्त आजारी आणि आक्रमक कुत्र्यांना शेल्टर होम्समध्ये ठेवले जाईल.

