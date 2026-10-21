Supreme Court : २२ वर्षे खटला चालला, तरी आरोपी तुरुंगाबाहेर! सर्वोच्च न्यायालय हायकोर्टावर संतापले; आता थेट आत्मसमर्पणाचे आदेश!

एका गंभीर शारीरिक इजा प्रकरणात आरोपींना दिलेल्या दिलाशावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. खटल्याला २२ वर्षे लागल्याच्या कारणावरून आरोपींना तुरुंगवासापासून दिलासा देणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. या २००३ मधील प्रकरणात दोन्ही आरोपींना आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणातील पीडित व्यक्तीच्या दोन्ही हातांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला असून, अद्याप तिच्यावर उपचार सुरू असल्याची बाबही न्यायालयाने अधोरेखित केली..आरोपींना एक दिवसही तुरुंगात राहावे लागले नाहीया प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना परिवीक्षेवर(Release on Probation) सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शिक्षेचा निकाल लागूनही आरोपींना एक दिवससुद्धा तुरुंगात घालवावा लागला नाही. पीडित व्यक्तीच्या भावाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले..न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी करताना कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. आरोपींबाबत अवाजवी सहानुभूती दाखवण्यात आली आणि कायद्याचा व्यापक अर्थ लावून त्यांना दिलासा देण्यात आला, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रक्रियेत पीडितेला न्याय मिळण्याच्या मुद्द्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले..जामिनावर असतानाही गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागसुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींच्या वर्तनाबाबतही निरीक्षण नोंदवले. खटला दीर्घकाळ चालणे ही निश्चितच त्रासदायक बाब असली, तरी या प्रकरणात आरोपी जामिनावर असतानाही गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपींच्या प्रतिकूल चारित्र्य अहवालांचाही विचार करण्यात आला. या अहवालांमध्ये त्यांचा अनेक गुन्हेगारी प्रकरणांशी संबंध असल्याचे नमूद होते.अशा परिस्थितीतही उच्च न्यायालयाने आरोपींना दिलासा दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच पीडितेला न्याय देण्याच्या दृष्टीने गंभीर त्रुटी राहिल्याचे खंडपीठाने म्हटले. आता दोन्ही आरोपींना आत्मसमर्पण करावे लागणार असून, उच्च न्यायालयात प्रकरणाची नव्याने सुनावणी होणार आहे..Supreme Court: सुनावणी सुरु असताना CJI सूर्यकांत यांच्यासमोरच न्यायालयात राडा! वकिलाचा मायक्रोफोन हिसकावला, चालू प्रकरणातून वकिलाची माघार.निवडणूक लढवण्यासाठी दोषसिद्धीला स्थगितीदरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अन्य एका प्रकरणात खून प्रकरणातील दोषी नंदलाल राय यांच्या दोषसिद्धीला आणि शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. राय यांना २०२७ मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक अपक्ष उमेदवार म्हणून किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर लढवायची आहे.वाराणसीतील सिगरा पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या २०१७ मधील खून प्रकरणात सत्र न्यायालयाने राय यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांनी फौजदारी अपील दाखल केले. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती विनय कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने या अपिलावर सुनावणी करताना स्थगितीचा आदेश दिला..दोषी ठरण्यापूर्वी राय राजकारणी आणि भाजपचे सक्रिय कार्यकर्ते होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. सामान्य व्यक्तीच्या उपजीविकेच्या हक्काचे महत्त्व राजकारण्याच्या निवडणूक लढवण्याच्या हक्कापेक्षा कमी नसल्याचे सांगत, अपिलावरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना उपजीविका कमावता यावी म्हणून दोषसिद्धी आणि शिक्षेला स्थगिती देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ५ ऑक्टोबरच्या निकालात उच्च न्यायालयाने अफझल अन्सारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ मधील निर्णयाचाही संदर्भ दिला..Supreme Court: सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? न्यायाधीशांनीच दिला कोर्टासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा, प्रशासनावर तीव्र नाराजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.