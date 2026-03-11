देश

१३ वर्षे उपचार, महिन्याला खर्च ६० हजार, वडिलांना पेन्शन ३५००; इच्छामरणाच्या परवानगीनंतर कुटुंबिय काय म्हणाले?

Shubham Banubakode
Updated on

सर्वोच्च न्यायालयाने ३२ वर्षीय हरिश राणा याला इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे. पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.वी. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत हरिश राणाला एम्समध्ये दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हरिशच्या कुटुंबीयांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

