१३ वर्षे उपचार, महिन्याला खर्च ६० हजार, वडिलांना पेन्शन ३५००; इच्छामरणाच्या परवानगीनंतर कुटुंबिय काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने ३२ वर्षीय हरिश राणा याला इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे. पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.वी. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत हरिश राणाला एम्समध्ये दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हरिशच्या कुटुंबीयांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. .या निर्णयानंतर बोलताना हरिशचे वडील म्हणाले की, गेल्या १३ वर्षांपासून मी माझ्या मुलाला असं तडफडताना पाहत आहे. त्यामुळेच आम्ही त्याच्यासाठी इच्छामृत्यूची मागणी केली होती. कोणत्याही वडिलांसाठी मुलाची अशी अवस्था पाहणे अत्यंत वेदनादायक आहे. आमचे कुटुंब गेल्या १३ वर्षांपासून अश्रू ढाळत आहे..कोण आहे ३२ वर्षीय हरिश राणा? सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिली इच्छामरणाची परवानगी, १३ वर्षांपासून लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर.यासंदर्भात शेजाऱ्यांनी सांगितले की, अशोक राणा यांचा मुलगा दीर्घकाळापासून खाटेवर आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खूपच बिकट झाली होती. त्यांनी इच्छामृत्यूची मागणी केली होती आणि आता ती मंजूर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोसायटीमध्ये हरिश यांच्या स्मरणार्थ शोकसभा आयोजित केली जाणार आहे..दरम्यान, ३२ वर्षीय हरिश राणा गेल्या १३ वर्षांपासून खाटेवर आहे. त्यांचे वडील अशोक राणा हे ताज सॅट्स एअर कॅटरिंगमधून निवृत्त झाले आहेत. मुलाला वाचवण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभराची कमाई खर्च केली. हरिशच्या देखभालीसाठी दरमहा जवळपास ६० हजार रुपयांचा खर्च येतो. मात्र, त्यांच्या वडिलांना केवळ ३५०० रुपयांची पेन्शन मिळते. हरिशवरील उपचार आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने कुटुंबीयांनी इच्छामृत्यूची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने आता ती परवानगी दिली आहे.