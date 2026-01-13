देश
कुत्रा चावल्यानं मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास...; नुकसान भरपाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी
Supreme Court : भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत एका प्रकरणी सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्रा चावल्यानं मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास नुकसान भरपाईची जबाबदारी कुणाची याबाबत मोठी टिप्पणी केलीय.
सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने इशारा दिला की जर एखादा कुत्रा चावल्यानं कुणाचा मृत्यू झाला किंवा लहान मुलं, वृद्ध जखमी झाले तर या प्रकरणी नुकसान भरपाई राज्य सरकारला द्यावी लागेल. कारण राज्य सरकारने काही उपाय न केल्यानं हे घडतंय. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.