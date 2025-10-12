देश

B R Gavai: सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्याचे नाव 'किशोर' नाही, 'असद' असते तर...? सुप्रीम कोर्टातील बूट घटनेवर महत्त्वाचे विधान

Asaduddin Owaisi questions caste bias and government silence after Supreme Court shoe-throwing controversy | सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्याचे नाव 'असद' असते तर काय झाले असते? ओवैसींचा सवाल
B R Gavai

B R Gavai

Sandip Kapde
Updated on

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशी असहमती व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्यावर बूट फेकण्याच्या घटनेनंतर देशभरात वाद निर्माण झाला आहे. आता या प्रकरणावर असदुद्दीन ओवैसी यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

Supreme Court
Asaduddin Owaisi
Supreme Court Of India
Supreme Court Judges

