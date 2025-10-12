B R Gavai: सरन्यायाधीशांवर बूट फेकणाऱ्याचे नाव 'किशोर' नाही, 'असद' असते तर...? सुप्रीम कोर्टातील बूट घटनेवर महत्त्वाचे विधान

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेशी असहमती व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्यावर बूट फेकण्याच्या घटनेनंतर देशभरात वाद निर्माण झाला आहे. आता या प्रकरणावर असदुद्दीन ओवैसी यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे..सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान“ज्या वृद्धाने हे कृत्य केले, तो कट्टरपंथी बनला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करण्यात आला आणि बूट फेकण्यात आला. मी आदरपूर्वक गवई यांच्याशी असहमत आहे. त्यांनी म्हटले की या प्रकरणात कारवाई करण्याची त्यांची इच्छा नाही. पण प्रश्न त्यांच्याबद्दल नाही, प्रश्न दलितांवरील अत्याचारांचा आहे,” असे ओवैसी म्हणाले..Asaduddin Owaisi Raly : ओवैसींच्या सभेत महिलेने दिला 'जय भीम-जय शिवराय'चा नारा; म्हणाली- बुरखेवाली ही घोषणा देतेय पाहून काही लोक....प्रत्येक दिवशी १२ दलित महिलांवर बलात्कारओवैसी पुढे म्हणाले, “२०२३ चा एनसीआरबी डेटा नुकताच समोर आला आहे. प्रत्येक दिवशी १२ दलित महिलांवर बलात्कार होतात. उत्तर प्रदेशात दलितांविरुद्ध सर्वाधिक गुन्हे दाखल होतात. दोन तरुणांनी संसदेत उडी मारली तेव्हा त्यांच्यावर यूएपीए लावण्यात आला. पण आता हे गृहस्थ ७० वर्षांचे आहेत. सामान्यतः कट्टरतावाद तरुणांमध्ये दिसतो. मग ७० वर्षांचा एक व्यक्ती कट्टरतावादी कसा झाला, हे सांगा?”.देशभरात चुकीचा संदेश गेला“आज त्याने बूट फेकला, उद्या तो दुसरे काहीतरी करेल. देशभरात चुकीचा संदेश गेला आहे की कोणीतरी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात बूट फेकला आणि सरकारने शांतपणे प्रतिसाद दिला. दिल्ली पोलिस काय करत आहेत? जर त्याचे नाव ‘किशोर’ नसून ‘असद’ असते, तर त्यांनी आतापर्यंत काय केले असते?” असा प्रश्न ओवैसी यांनी उपस्थित केला..“हा जातीयवाद आहे, हा साम्यवाद आहे. म्हणूनच जो संदेश समाजात पोहोचवला जात आहे, तो अत्यंत चुकीचा आहे. सोशल मीडियावर त्याला हिरो बनवण्यात आले आहे,” असेही ओवैसी यांनी म्हटले..B R Gavai: "आमच्यासाठी हा एक..."; सर्वोच्च न्यायालयात 'बूट हल्ल्याच्या' घटनेनंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी सोडले मौन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.