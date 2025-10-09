देश

B R Gavai: "आमच्यासाठी हा एक..."; सर्वोच्च न्यायालयात 'बूट हल्ल्याच्या' घटनेनंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी सोडले मौन

Supreme Court Boot-Throwing Incident: Marathi Breaking News & Judicial Reactions | सरन्यायाधीश गवईंच्या मौनानंतर सर्वोच्च न्यायालयात बूट हल्ल्याची चर्चा
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर वकील राकेश किशोर यांनी बूट फेकले होते. ते बूट सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहचले नाही, तरीही यामुळे मोठी चर्चा निर्माण झाली होती. या वकिलाला ताब्यात घेतले गेले आणि नंतर सोडण्यात आले. अशा घटनांचा माझ्यावर परिणाम होत नाही, असे गवई यांनी सांगितले होते. दरम्यान, या प्रकरणावर गवई यांनी मौन सोडले आहे.

