B R Gavai: "आमच्यासाठी हा एक..."; सर्वोच्च न्यायालयात 'बूट हल्ल्याच्या' घटनेनंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी सोडले मौन

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर वकील राकेश किशोर यांनी बूट फेकले होते. ते बूट सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहचले नाही, तरीही यामुळे मोठी चर्चा निर्माण झाली होती. या वकिलाला ताब्यात घेतले गेले आणि नंतर सोडण्यात आले. अशा घटनांचा माझ्यावर परिणाम होत नाही, असे गवई यांनी सांगितले होते. दरम्यान, या प्रकरणावर गवई यांनी मौन सोडले आहे..सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, "सोमवारी घडलेल्या घटनेने मला आणि माझ्या विद्वान सहकार्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आमच्यासाठी हा एक विसरलेला अध्याय आहे.".खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनीही या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आणि म्हटले, "यावर माझे स्वतःचे मत आहे. ते भारताचे सरन्यायाधीश आहेत; हा काही विनोद नाही. हा संस्थेचा अपमान आहे.".यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने वकील राकेश किशोर यांना गंभीर गैरवर्तन केल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि त्यांचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द केले. मात्र, पुढे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई किंवा अटक करण्यात आली नाही. राकेश किशोर यांनी सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला आणि "आम्ही सनातनचा अपमान सहन करणार नाही" असे ओरडले..सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने म्हटले आहे की, राकेश किशोर यांचे वर्तन निंदनीय, अव्यवस्थित आणि बेशिस्त आहे, तसेच न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. हे व्यावसायिक नीतिमत्ता, शिष्टाचार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे गंभीर उल्लंघन आहे.