CJI B. R.Gavai : सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश बी.आर गवई यांच्यावर वकिलाकडून बूट फेकण्याचा प्रयत्न, आरोपी म्हणाला, सनातन धर्म जर...

CJI B. R.Gavai : आरोपीने “सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही” अशी घोषणा केली.न्यायमूर्ती गवई यांनी पूर्ण शांतता राखून, “युक्तिवाद सुरू ठेवा” असे सांगितले.सुरक्षा दलांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. आरोपी हा व्यवसायाने वकील आहे. त्याचे नाव राकेश किशोर आहे. "सनातन धर्माचा अपमान सहन केला जाणार नाही." अशी घोषणाही आरोपीने दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

