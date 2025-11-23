CJI BR Gavai यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात १० दलित न्यायाधीशांची नियुक्ती, ओबीसी कीती?

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या सुमारे सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात देशातील विविध उच्च न्यायालयांसाठी अनुसूचित जाती वर्गातील १० तर ओबीसी प्रवर्गातील ११ अशा एकूण २१ न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक समुदायातील १३ आणि महिला न्यायाधीश म्हणून १५ जणांचीही नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे सामाजिकदृष्ट्या वंचित व अल्पसंख्याक घटकांना न्यायव्यवस्थेत मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे..१२९ नावांची शिफारसन्यायमूर्ती गवई यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय कॉलेजियमने उच्च न्यायालयांसाठी एकूण १२९ नावांची शिफारस सरकारकडे केली होती. त्यापैकी ९३ नावांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. १४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीत ही माहिती नमूद आहे. याच कार्यकाळात न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया, विजय बिश्नोई, ए. एस. चांदूरकर, आलोक आराधे आणि विपुल मनुभाई पंचोली या पाच न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात थेट नियुक्ती झाली..CJI BR Gavai यांचा सर्वात मोठा निकाल! विदेशात झाली होती चर्चा... निवृत्तिपूर्वी मोठा खुलासा!.राष्ट्रीय पातळीववरील महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणीदरम्यान, पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मेरठमध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची (डिव्हिजन बेंच) स्थापना हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याचे मत व्यक्त केले. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही; त्यात अनेक संस्थात्मक भागीदारांचा सहभाग असतो. उत्तर प्रदेशासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या राज्यात नवीन खंडपीठ उभारताना अत्यंत सखोल विचार करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तेथे राष्ट्रीय पातळीववरील महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी कधीही होऊ शकते, असेही ते म्हणाले..आरोप पूर्णपणे खोटावकिलांच्या स्तरावर भेदभाव होत असल्याच्या आरोपांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ठामपणे उत्तर दिले. हाय-प्रोफाइल वकील असो किंवा कनिष्ठ वकील, यात कसलाही फरक पडत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. सामान्य वकील उपस्थित असताना खटले ऐकले जात नाहीत किंवा उच्च न्यायालयात पाठवले जातात, असा आरोप पूर्णपणे खोटा असल्याचे त्यांनी फेटाळले..दिल्लीतील वायुप्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित झालादिल्लीतील वायुप्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित झाला असता, “ही खरेच चिंतेची बाब आहे, पण मी तरी माझी सकाळची चाल थांबवणार नाही,” असे हसत हसत ते म्हणाले. सोशल मीडियावरील टीकेला ते पुरते बधिर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच, न्यायमूर्ती गवई यांच्या अल्प कार्यकाळात न्यायव्यवस्थेतील समावेशकता आणि विविधता वाढल्याचे चित्र दिसते, तर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्याची तयारी दाखवली आहे..CJI BR Gavai : "मी बौद्ध धर्माचे पालन करतो, पण..."; निवृत्तीपूर्वी बीआर गवई काय म्हणाले? बाबासाहेबांचे मानले आभार, सर्वजण स्तब्ध!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.