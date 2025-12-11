देश

CJI Suryakant : न्यायाधीश हातात बॅट घेऊन उतरले! पण CJI ने दिलेला ‘तो’ संदेश सर्वांना थक्क करून गेला! देशभरात चर्चेचा विषय?

Supreme Court Cricket Match: क्रिकेट मैदानावर CJI सूर्यकांत यांनी फिटनेस आणि एकतेचा संदेश दिला. या सामन्यामुळे न्यायाधीश-वकील संबंधात नवा उत्साह निर्माण झाल्याचे देखील ते म्हणाले.
नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर बुधवारी संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय खऱ्या अर्थाने मैदानात उतरले. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) आयोजित केलेल्या वार्षिक दिवस-रात्र क्रिकेट सामन्यात भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील CJI इलेव्हन आणि SCBA इलेव्हन यांच्यात जोरदार लढत झाली. न्यायमूर्ती आणि वकील एकाच मैदानावर आमने-सामने आल्याने स्टेडियममध्ये प्रचंड उत्साह संचारला.

