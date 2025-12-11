CJI Suryakant : न्यायाधीश हातात बॅट घेऊन उतरले! पण CJI ने दिलेला ‘तो’ संदेश सर्वांना थक्क करून गेला! देशभरात चर्चेचा विषय?

नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर बुधवारी संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय खऱ्या अर्थाने मैदानात उतरले. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) आयोजित केलेल्या वार्षिक दिवस-रात्र क्रिकेट सामन्यात भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील CJI इलेव्हन आणि SCBA इलेव्हन यांच्यात जोरदार लढत झाली. न्यायमूर्ती आणि वकील एकाच मैदानावर आमने-सामने आल्याने स्टेडियममध्ये प्रचंड उत्साह संचारला..सामना सुरू होण्यापूर्वी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “हा वार्षिक सामना जेव्हा जेव्हा होतो, तेव्हा बार आणि बेंच या दोन्ही बाजूंकडून अफाट उत्साह दिसतो. दोन्ही संघ खूप गंभीरपणे तयारी करतात आणि आपापल्या चांगल्या खेळाडूंना मैदानात उतरवतात. हा सामना केवळ खेळ नाही, तर दोन्ही बाजूंमधला सबंध अधिक दृढ करतो.”.CJI Suryakant संतापले! २००९चा खटला अजूनही अडकलेला... देशभरातील न्यायव्यवस्थेला दिला आदेश, पुढे काय होणार?.गेल्या महिन्यातही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेतील फिटनेसबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यागराज स्टेडियमवर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासमवेत त्यांनी अखिल भारतीय न्यायाधीश बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप २०२५ चे अनौपचारिक उद्घाटन केले होते..क्रीडाप्रकाराची सवय लावली पाहिजेत्या वेळी त्यांनी सांगितले होते की, न्यायाधीशांचे काम अत्यंत तणावपूर्ण आणि दीर्घकाळ बसून करावे लागणारे असते. तरीही देशभरातील जवळपास ७५ उच्च न्यायालय न्यायाधीशांनी या बॅडमिंटन स्पर्धेत भाग घेतला. हे पाहून त्यांनी समाधान व्यक्त करताना म्हटले होते, “न्यायाधीशांना आपली मानसिक तसेच शारीरिक तंदुरुस्ती जपण्याची पूर्ण जाणीव आहे. प्रत्येक न्यायाधीशाने कोणत्या ना कोणत्या मनोरंजक क्रीडाप्रकाराची सवय लावली पाहिजे.”अनोखा राष्ट्रीय उपक्रमन्याय मंत्रालयाच्या पाठिंब्याने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने आणि फिट इंडिया चळवळीच्या सहकार्याने आयोजित ही बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप न्यायव्यवस्थेतील फिटनेस आणि संतुलित जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणारा अनोखा राष्ट्रीय उपक्रम ठरला आहे..मैत्रीपूर्ण सामनाआता क्रिकेट मैदानावरही तेच संदेश घेऊन सरन्यायाधीश स्वतः उतरले आहेत. बेंच आणि बार यांच्यातील हा मैत्रीपूर्ण सामना न्यायव्यवस्थेतील तणाव दूर करून सर्वांना एकत्र आणण्याचे काम करतो. अशा उपक्रमांमुळे न्यायाधीश आणि वकील यांच्यातील नाते अधिक घट्ट होत असल्याचे वारंवार दिसून येते. ."नियम सर्वांसाठी समान..."; खचाखच भरलेल्या कोर्टरूममध्ये CJI Suryakant वकिलांवर संतापले, दिला सडेतोड संदेश