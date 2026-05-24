Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पण्यांवरून वादळ; पर्यावरण कार्यकर्त्यांबाबत मुख्य न्यायाधीशांची विधाने विवादास्पद

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत यांच्या अलीकडील टिप्पण्यांमुळे देशभरात मोठी चर्चा आणि वाद निर्माण झाला आहे. युवा वकीलांसंबंधी ‘कॉक्रोच’ या शब्दाचा वापर करून केलेल्या विधानानंतर आता पर्यावरण कार्यकर्त्यांबाबत केलेल्या टिप्पण्यांमुळेही जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रकरणी अनेक वरिष्ठ वकील, कायदा विद्यार्थी, माजी नोकरशाह आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी मुख्य न्यायाधीशांना खुल्या पत्राद्वारे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे..पर्यावरण कार्यकर्त्यांवरील टिप्पणीगुजरातमधील पिपाव बंदर विस्तार प्रकल्पाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने पर्यावरण कार्यकर्त्यांबाबत तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, कोणत्याही विकास प्रकल्पात हे तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ते नेहमी विरोध करतात आणि प्रकल्पांना स्वागत करण्यास तयार नसतात. या टिप्पण्या पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित जनहित याचिकांना विकासविरोधी ठरवत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..Supreme Court: सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मागण्याचा अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल.खुल्या पत्रात व्यक्त चिंतामुख्य न्यायाधीशांना पाठवलेल्या खुल्या पत्रात लिहिण्यात आले आहे की, अशा टिप्पण्यांमुळे समाजाला चुकीचा संदेश जातो. लोकांना असे वाटू शकते की, पर्यावरण कार्यकर्ते विकासात अडथळा आणतात आणि देशाच्या प्रगतीला हानी पोहोचवतात. पत्रात मुख्य न्यायाधीशांकडे या टिप्पण्या मागे घेण्याची किंवा पर्यावरणाशी संबंधित कायद्यांचा पुन्हा स्पष्ट अर्थ लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या पत्रात विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे..‘कॉक्रोच’ टिप्पणीने सुरू झाला वादयापूर्वी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत यांनी युवा वकीलांसंबंधी ‘कॉक्रोच’ या शब्दाचा वापर केला होता. ही टिप्पणी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आणि देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मुख्य न्यायाधीशांनी यावर स्पष्टीकरण दिले असले तरीही संताप शांत झालेला नाही. या टिप्पणीमुळे न्यायालयीन प्रक्रिया आणि न्यायाधीशांच्या भाषेविषयी चर्चा सुरू झाली आहे..विरोध आणि सामाजिक प्रतिक्रियामंगळवार आणि शुक्रवार या दिवशी वेगवेगळ्या गटांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या टिप्पण्यांना विरोध दर्शवला. पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पर्यावरण संरक्षण हे संवैधानिक मूल्य आहे आणि त्याला विकासविरोधी म्हणणे योग्य नाही. अशा विधानांमुळे पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या लोकांचा विश्वास उडू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे..Supreme Court: कायदाक्षेत्रातील पुरुषप्रधान वर्चस्वाला आव्हान... महिला वकिलांसाठी महत्त्वाची जनहित याचिका; सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक लढाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.