CJI SuryaKant: सुनावणीत अचानक तणाव वाढला… सरन्यायाधीशांचे शब्द ऐकून वकीलही थबकले! संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधणारी इनसाइड स्टोरी!

Arguments and Courtroom Exchange in the Supreme Court : सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत उसळलेले वातावरण; CJI सूर्यकांत यांचा कडक इशारा, मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावृत्ती प्रक्रियेवरील कायदेशीर प्रश्न अधिक तीव्र
Sandip Kapde
सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेवर सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी आणि प्रशांत भूषण यांनी आयोगाच्या निर्णयांवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले.

