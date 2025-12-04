CJI SuryaKant यांच्या कोर्टात हाय-व्होल्टेज ड्रामा! महिला वकीलाच्या कृतीमुळे कोर्ट मार्शलला बोलवावं लागलं; पुढचा घटनाक्रम धक्कादायक!

देश

Why a Sudden Outburst Shocked CJI SuryaKant Bench : सुप्रीम कोर्टातील अभूतपूर्व गोंधळ! CJI सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर महिला वकिलाचा अचानक उद्रेक, सुरक्षा ते न्यायप्रक्रियेपर्यंत सर्वांना हादरवणारी नाट्यमय घटना
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (३ डिसेंबर) मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर मोठा राडा झाला. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्यासह असलेल्या या खंडपीठापुढे एका खटल्याची सुनावणी सुरू असताना अचानक एक महिला वकील बिनदाखल्याची खंडपीठासमोर उभी राहिली आणि आपल्या जवळच्या मैत्रिणीच्या हत्येचा विषय काढला.

