CJI Suryakant यांचा प्लॅन उघड! सुप्रीम कोर्टात काहीतरी मोठं घडणार..नियम एकदम बदलले, नेमकं चाललंय काय?

नवी दिल्ली : भारताचे नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजपद्धतीत महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा वाढता डोंगर आणि न्यायदानातील विलंब कमी करण्यासाठी त्यांनी चार प्रशासकीय आदेश जारी केले असून, सोमवारपासून ते लागू होणार आहेत..या सुधारणांमुळे आता नव्याने दाखल होणाऱ्या जामीन याचिकांवर दोन कामकाज दिवसांत सुनावणी होईल. नियमित जामीन, अटकपूर्व जामीन, जामीन रद्द करणे, मृत्युदंड, बंदीप्रकरणे किंवा तात्काळ अंतरिम दिलासा हवा असलेले सर्व खटले रजिस्ट्रीने तपासून मंजूर केल्यानंतर लगेचच यादीत येतील. खटला दाखल झाल्याच्या दिवशी सकाळी १०.३० वाजेपर्यंत रजिस्ट्रारकडे विनंती केल्यास त्याच दिवशी तातडीने उल्लेख करता येईल..जामीन याचिकांचा वेग वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा नियमजामीन याचिकांचा वेग वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा नियम आणला आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाला केंद्र, राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या वकिलाला आगाऊ कागदपत्रांची प्रत देणे बंधनकारक असेल. ही प्रत न दिल्यास सुनावणी रखडू शकते.दुसरीकडे, दशकानुवारी प्रकरणांना स्थगिती देण्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. बुधवार आणि गुरुवार अशा ‘नियमित सुनावणी’च्या दिवशी यादीत असलेल्या जुन्या प्रकरणांना स्थगिती मिळणार नाही. अशी स्थगिती मागणारे कोणतेही पत्र स्वीकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत..CJI Suryakant: कोणालाही अपेक्षा नव्हती! पदभार घेताच CJI सूर्यकांतांचा निर्णय देश चकित करणारा, सर्वात मोठी समस्या संपणार?.जवळपास ९०,००० खटले प्रलंबितसर्वोच्च न्यायालयात सध्या ९०,००० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सरन्यायाधीश होण्यापूर्वीच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी प्रलंबित खटले आणि मध्यस्थी हे आपले प्राधान्य क्षेत्र असल्याचे सांगितले होते. २२ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते, “सर्वोच्च न्यायालयातील थकबाकी ही माझ्यासमोर मोठी आव्हान आहे. जवळपास ९०,००० खटले प्रलंबित आहेत. मी सर्वात जुनी प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याचा प्रयत्न करेन आणि बेंचेसची योग्य रचना करेन.”.तोंडी उल्लेखाची प्रथा कमी करण्यासाठीही पावलेयाशिवाय वकिलांच्या तोंडी उल्लेखाची प्रथा कमी करण्यासाठीही पावले उचलली आहेत. आता इतर सर्वसाधारण नवीन प्रकरणे स्वयंचलित पद्धतीने यादीत येतील आणि त्यासाठी कोणत्याही खंडपीठासमोर तोंडी उल्लेख करता येणार नाही. माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी सुरू केलेली ही पद्धत आता सर्व खंडपीठांना बंधनकारक करण्यात आली आहे.एकूणच, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारताच प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याशी निगडित बाबींना तातडीने न्याय देणे यावर ठोस पावले उचलली असून, यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज अधिक गतिमान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..CJI Suryakant : १ डिसेंबरला नेमकं काय होणार? CJI सूर्यकांतांचा गूढ इशारा… सुप्रीम कोर्टात मोठा बदल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.