CJI Suryakant यांचा प्लॅन उघड! सुप्रीम कोर्टात काहीतरी मोठं घडणार..नियम एकदम बदलले, नेमकं चाललंय काय?

How CJI Suryakant New Supreme Court Reforms Aim : सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित ९० हजारांहून अधिक खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांना जलद न्याय देण्यासाठी CJI सूर्यकांत यांनी लागू केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा
Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली : भारताचे नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजपद्धतीत महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा वाढता डोंगर आणि न्यायदानातील विलंब कमी करण्यासाठी त्यांनी चार प्रशासकीय आदेश जारी केले असून, सोमवारपासून ते लागू होणार आहेत.

