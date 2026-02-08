CJI suryakant: “लोकप्रियतेसाठी कोर्टात आलात?” प्रशांत किशोर यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश संतापले! सुप्रीम कोर्टातच पोलखोल!

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीत राजकीय रणनीतिज्ञ प्रशांत किशोर यांच्या जन सूरज पक्षाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. या याचिकेत बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत याचिकाकर्त्यांना लोकप्रियता मिळवण्यासाठी न्यायालयाचा वापर करू नये, अशी तंबी दिली..सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांना उद्देशून म्हटले की, निवडणुकीत मतदारांनी पक्षाला नाकारले असल्याने आता न्यायालयाच्या माध्यमातून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही. त्यांनी पुढे टिप्पणी केली की, जर हा पक्ष सत्तेत आला असता तर त्यांनीही अशाच प्रकारच्या कृती केल्या असत्या का?. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, याचिका संपूर्ण निवडणुकीच्या वैधतेला आव्हान देत असून, त्यात निवडणुकीला रद्द करण्याची आणि नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी आहे. अशा व्यापक स्वरूपाच्या याचिकेवर सुनावणी घेणे न्यायालयाला शक्य नाही, असे त्यांनी सांगितले..या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या संख्येबाबत विचारले आणि म्हटले की, लोकांनी नकार दिला असल्याने न्यायालयात येणे हे केवळ प्रसिद्धीचे साधन बनू शकते. तसेच, त्यांनी सल्ला दिला की, याचिकाकर्त्यांनी मोफत योजनांच्या वैधतेवर स्वतंत्रपणे आव्हान द्यावे. यावर उत्तर देताना याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, याचिकेत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेच्या मुद्द्याचा समावेश आहे आणि त्यावर विचार होऊ शकतो..बिहार निवडणुकीत निवडणूक आचारसंहितेचा भंगजन सूरज पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, बिहार निवडणुकीत निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाला आहे. आचारसंहिता लागू असतानाही, २५ ते ३५ लाख महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी १० हजार रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. ही योजना निवडणुकीच्या अगदी आधी जाहीर करण्यात आल्याने, त्याचा निवडणुकीवर प्रभाव पडू शकतो, असा दावा करण्यात आला. याचिकेत निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी होती की, सत्ताधारी पक्षांना अशा योजना लागू करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांची पूर्वसूचना द्यावी..Emergency Case मध्ये मध्यरात्रीही न्यायालय उघडणार; CJI Suryakant यांच्या ‘या’ प्लॅनमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत मोठा बदल!.युक्तिवादाला प्रत्युत्तरमात्र, सरन्यायाधीशांनी या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, याचिकाकर्ता योजनेच्या विरोधात नव्हे तर संपूर्ण निवडणुकीला आव्हान देत आहे. ते म्हणाले की, न्यायालय मोफत देणग्या आणि त्यांच्या राजकीय वापराबाबत गंभीरपणे विचार करत आहे, परंतु हरलेल्या पक्षाच्या सांगण्यावरून नव्हे. विशेषत: ज्या पक्षाने सत्तेत आल्यास अशाच योजना राबवण्याची इच्छा असते, त्यांच्या मागणीवर न्यायालय कारवाई करणार नाही..उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा मार्ग सुचवलाखंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा मार्ग सुचवला आणि सांगितले की, हे प्रकरण राष्ट्रीय स्तरावरील मुद्दा नसून, राज्यस्तरीय न्यायालयात त्याचा विचार होऊ शकतो. याचिकेत संविधानाच्या कलम १४, २१, ११२, २०२ आणि ३२४ च्या उल्लंघनाचा दावा करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी कलम ३२ अंतर्गत ही रिट याचिका दाखल केली होती, ज्यात आदर्श आचारसंहितेदरम्यान महिलांना पैसे वाटप करणे हे समानता आणि निवडणुकीच्या शुचितेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे..न्यायालयाने याचिकेत उमेदवारांविरुद्ध विशिष्ट भ्रष्टाचाराचे आरोप नसल्याचे नमूद केले आणि सांगितले की, प्रत्येक मतदारसंघासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करणे हा योग्य मार्ग आहे..CJI SuryaKant: आरोपींसाठी शिक्षा वेदनादायक नसेल, तोपर्यंत...; सरन्यायधीशांचे मोठे संकेत! शिक्षेची तीव्रता वाढणार? मोदी सरकारही शॉक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.