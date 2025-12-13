Supreme Court : ''मला धमकावू शकता असा विचारही करू नका''; माजी खासदाराच्या याचिकेवर CJI असं का म्हणाले?

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी न्यायाधीशांच्या टिप्पणींवरून निघणाऱ्या निष्कर्षांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेल्या प्रश्नांवर आणि निरीक्षणांवरून लोक लगेचच एक ‘नॅरेटिव्ह’ तयार करू लागतात, मात्र आपण अशा चर्चांमुळे किंवा सोशल मीडियावर होणाऱ्या टीकांमुळे प्रभावित होत नाही त्यांनी म्हटलं आहे. आपल्यावर कोणीही दबाव आणू शकत नाही, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं..माजी खासदार प्रज्ज्वल रेवन्ना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली. रेवन्ना यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या बलात्कार प्रकरणांच्या खटल्यांना इतरत्र वर्ग करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. प्रज्ज्वल रेवन्ना यांच्यावतीने वकील सिद्धार्थ लूथरा आणि सिद्धार्थ दवे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. यावेळी युक्तिवाद करताना त्यांनी ट्रायलदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेल्या काही टिप्पणींचा उल्लेख केला..Supreme Court : ''महिलेच्या स्तनाला हात लावणे बलात्काराचा प्रयत्न नाही'' म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांवर संतापले CJI सूर्य कांत; कोर्टरुमध्ये नेमकं काय घडलं?.न्यायाधीशांनी वकिलांविरोधातही काही आक्षेपार्ह निरीक्षणं नोंदवल्याचा दावा करत, त्या टिप्पणी रेकॉर्डवरून हटवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायाधीशांच्या टिप्पणींमुळे पक्षपात होत असल्याचा आधार देत त्यांनी खटला इतरत्र वर्ग करण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी वकिलांना चांगलं सुनावलं..लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितलं की, न्यायालयीन प्रश्न हे दोन्ही बाजू तपासण्यासाठी विचारले जातात. ते प्रश्न म्हणजे न्यायालयाचा अंतिम निकाल नसतो. मात्र, लोक हे समजून न घेता सुनावणीदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नांच्या आधारेच निष्कर्ष काढू लागतात आणि त्यावरून एक विशिष्ट नॅरेटिव्ह तयार करतात. पण या सगळ्याचा माझ्यावर काहीही परिणाम होत नाही. कोणी मला घाबरवू शकत नाही. किंवा माझ्यावर दबावही आणू शकत नाही. असं कोणाला वाटत असेल, तर ते पूर्णपणे चुकीचं आहे.’ असं मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ठामपणे नमूद केलं..Supreme Court : एखाद्या महिलेला न विचारता तिचा फोटो काढणे गुन्हा नाही, पण केव्हा? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निकाल.यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितलं की , न्यायाधीशांच्या टिप्पणींवरून पक्षपाताचा होत आहे, असं मानता येणार नाही. याचिकाकर्ता यापूर्वी एका प्रकरणात दोषी ठरलेला आहे, या गोष्टीचा सध्याच्या खटल्यावर कोणताही परिणाम होईल, असं मानण्याचं कोणतंही कारण नाही. न्यायाधीश सध्याच्या खटल्यात सादर झालेल्या पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय देतील’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.