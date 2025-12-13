देश

Supreme Court : ''मला धमकावू शकता असा विचारही करू नका''; माजी खासदाराच्या याचिकेवर CJI असं का म्हणाले?

CJI Suryakant Raises Concern Over Narratives From Judges’ Remarks : माजी खासदार प्रज्ज्वल रेवन्ना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली. यावेळी त्यांनी न्यायाधीशांच्या टिप्पणींवरून निघणाऱ्या निष्कर्षांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी न्यायाधीशांच्या टिप्पणींवरून निघणाऱ्या निष्कर्षांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेल्या प्रश्नांवर आणि निरीक्षणांवरून लोक लगेचच एक ‘नॅरेटिव्ह’ तयार करू लागतात, मात्र आपण अशा चर्चांमुळे किंवा सोशल मीडियावर होणाऱ्या टीकांमुळे प्रभावित होत नाही त्यांनी म्हटलं आहे. आपल्यावर कोणीही दबाव आणू शकत नाही, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

