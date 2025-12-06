"नियम सर्वांसाठी समान..."; खचाखच भरलेल्या कोर्टरूममध्ये CJI Suryakant वकिलांवर संतापले, दिला सडेतोड संदेश

सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच न्यायालयीन शिस्तीला प्राधान्य दिले आहे. माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी गेल्यावर्षी जारी केलेल्या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करीत त्यांनी वरिष्ठ वकिलांनाही तोंडी उल्लेख करण्यास मज्जाव केला आहे. शुक्रवारी खचाखच भरलेल्या न्यायालय कक्षात त्यांनी वकिलांना थेट सुनावले की, नियम सर्वांसाठी समान आहेत आणि त्यात कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही..न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे स्पष्ट केले होते की, तोंडी उल्लेख आता पूर्णपणे बंद केले जात आहेत. केवळ मृत्युदंड किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी निगडित अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्येच अपवादात्मकरीत्या तोंडी उल्लेख ऐकले जातील. इतर सर्व प्रकरणांसाठी लेखी उल्लेख स्लिप अनिवार्य असेल. माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी २०२४ मध्ये हा नियम आणला होता, कारण वरिष्ठ वकील वारंवार तोंडी उल्लेख करून न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवत होते आणि कनिष्ठ वकिलांना तसेच खरोखर महत्त्वाच्या प्रकरणांना संधी मिळत नव्हती..सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दांत बजावलेशुक्रवारी दोन वेगवेगळ्या खटल्यांदरम्यान जेव्हा एका वरिष्ठ वकिलाने तातडीची सुनावणी मिळावी यासाठी तोंडी उल्लेख करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दांत बजावले, “वरिष्ठ वकील उल्लेख करू शकत नाहीत. तुमच्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांना सांगा, ते निवेदन करतील आणि आम्ही ते पाहू.” न्यायालय कक्षात उपस्थित सर्वांनाच हा सडेतोड संदेश स्पष्टपणे ऐकू गेला. वरिष्ठ वकिलांनाही नियमापासून सूट नाही, हे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले..CJI SuryaKant यांच्या कोर्टात हाय-व्होल्टेज ड्रामा! महिला वकीलाच्या कृतीमुळे कोर्ट मार्शलला बोलवावं लागलं; पुढचा घटनाक्रम धक्कादायक!.शेकडो वर्षांची परंपरादरम्यान, तमिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या एका याचिकेवरही सरन्यायाधीशांनी भाष्य केले. मद्रास उच्च न्यायालयाने कार्तिगाई दीपम सणा दरम्यान तिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील प्राचीन दगडी खांबांवर दिवे लावण्यास परवानगी दिली होती. ही शेकडो वर्षांची परंपरा असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते..न्यायालयाच्या अवमानाचे स्वरूपमात्र राज्य सरकारने पर्यावरण आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव या आदेशाला आव्हान दिले होते आणि त्याला न्यायालयाच्या अवमानाचे स्वरूप प्राप्त झाल्याचा दावा केला होता. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येईल..CJI Suryakant संतापले! २००९चा खटला अजूनही अडकलेला... देशभरातील न्यायव्यवस्थेला दिला आदेश, पुढे काय होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.