देश

Supreme Court: 'ब्रेकअपनंतर पूर्वीचे शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार...', सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने नातेसंबंध बिघडल्यानंतर किंवा तुटल्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली.
Supreme Court

Supreme Court

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : 'चांगले संबंध असताना परस्परसंमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना नंतर केवळ नाते बिघडले किंवा संपले म्हणून बलात्कार ठरवता येणार नाही,' असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने नातेसंबंध बिघडल्यानंतर किंवा तुटल्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली.

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