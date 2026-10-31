Supreme Court: 'ब्रेकअपनंतर पूर्वीचे शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार...', सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : 'चांगले संबंध असताना परस्परसंमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना नंतर केवळ नाते बिघडले किंवा संपले म्हणून बलात्कार ठरवता येणार नाही,' असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने नातेसंबंध बिघडल्यानंतर किंवा तुटल्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली..न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायाधीश आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात दिला. केरळमधील एका व्यक्तीवरील बलात्कार, पहिली पत्नी हयात असताना दुसरे लग्न केल्याचा आणि फसवणुकीचा आरोप या प्रकरणात न्यायालयाने त्याची आरोपांतून मुक्तता केली..Nalasopara Lift Collapsed: नालासोपाऱ्यात मोठी दुर्घटना! सात मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली, ८ जण गंभीर जखमी; Video Viral.या निकालात म्हटले आहे की, 'परस्परसंमतीने संबंध ठेवणाऱ्या दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये भावनिक मतभेद निर्माण झाल्यानंतर फौजदारी कायद्याचा शस्त्राप्रमाणे वापर करण्याच्या प्रवृत्तीला समाजाने आणि न्यायालयांनी आळा घालण्याची गरज आहे. नाते बिघडले किंवा संपुष्टात आले म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने बलात्काराचे कृत्य ठरवता येणार नाही..पॅन्ट काढली अन् गुप्तांगात..., पूर्णेकर समर्थकांना पोलिसांची थर्ड डिग्री; अमानुष मारहाण करत अपमानास्पद कृत्य करायला लावलं .सुरुवातीपासूनच फसवणूक आणि खोटेपणाच्या पायावर उभ्या असलेल्या नात्यात संमतीच नसण्याची परिस्थिती आणि नंतर नातेसंबंध संपुष्टात आल्यामुळे पूर्वीच्या लैंगिक संबंधांबाबत पश्चात्ताप होणे, या दोन बाबींमध्ये फरक करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.