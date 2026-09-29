टॉप थ्री वगळून ४ ते ६ नंबरच्या न्यायाधीशांची शिफारस; सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून हायकोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीची शिफाऱस करण्यात आलीय. यात गुजरात, दिल्ली आणि तेलंगना हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा समावेश आहे. कॉलेजियमची २८ सप्टेंबर रोजी बैठक पार पडली होती. या बैठकीत तीन न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली..गुजरात हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि तेलंगणा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. आता कॉलेजियमच्या या निर्णयावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अखिल भारतीय वरिष्ठता यादीनुसार ही शिफारस केल्याचं म्हटलं जातंय..दुष्काळात वगळलेल्या तालुक्यांचाही यादीत समावेश; मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारचा निर्णय.वरिष्ठता यादीतील पहिल्या तीन क्रमांकांवरील मुख्य न्यायाधीशांना वगळून चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावरील न्यायाधीशांची सुप्रीम कोर्टासाठी शिफारस करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयावर माजी अधिकारी आणि पत्रकारांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आशीष जोशी यांनी दावा केला की, वरिष्ठतेत बदल केल्याने संस्थात्मक पातळीवर परिणाम होऊ शकतो. न्यायाधीशांच्या वरिष्ठतेकडे दुर्लक्ष करून कनिष्ठ न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेवरही आशीष जोशी यांनी प्रश्न उपस्थित केले..पत्रकार मनीष छिब्बर यांनीही कॉलेजियमच्या शिफारसीचा मुद्दा उपस्थित केला. अखिल भारतीय वरिष्ठतेत पहिल्या तीन क्रमांकावरील मुख्य न्यायाधीशांना वगळून चौथ्या ते सहाव्या क्रमांकावरील न्यायाधीशांची नावे पुढे करण्यात आली आहेत. या निर्णयामागची कारणे स्पष्ट असावीत, अशी मागणीही मनीष छिब्बर यांनी केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.