Supreme Court : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय! राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस

अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांकडून झालेल्या कथित घटनांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पोलिसांकडून अत्याधिक बळाचा वापर झाल्याचे तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाल्याचे आरोप प्रथमदर्शनी चौकशीस पात्र असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय समितीमार्फत सखोल आणि पुराव्यावर आधारित तपासाची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसलेल्या ताब्यातील सर्व अल्पवयीन आंदोलकांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेशही देण्यात आले..नोटीस बजावून राज्यांकडून मागवले मतसरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारसह दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा खंडपीठात समावेश होता. आंदोलनांशी संबंधित विविध आरोपांचा निकाल निष्पक्ष आणि पुराव्यांवर आधारित चौकशीशिवाय लावता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..समिती स्थापनेचा निर्णय सध्या स्थगितन्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या आरोपांमध्ये स्वतंत्र चौकशीसाठी आवश्यक असे प्राथमिक स्वरूप असल्याचे नमूद केले. तसेच, जखमी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या भावना आणि केंद्र सरकारचे म्हणणे यांचाही समानतेने विचार केला जावा, असे निर्देश दिले. मात्र, प्रस्तावित चौकशी समितीच्या स्थापनेबाबतचा अंतिम निर्णय सध्या स्थगित ठेवण्यात आला असून, केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे..पुरावे जतन करण्याचे आदेशचौकशी प्रक्रियेत कोणताही महत्त्वाचा पुरावा नष्ट होऊ नये यासाठी न्यायालयाने सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोनद्वारे चित्रीकरण, बॉडी-वर्न कॅमेरा फुटेज, वायरलेस संवाद नोंदी आणि पीसीआर कॉल्स सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच आंदोलकांचा वैयक्तिक किंवा डिजिटल डेटा उघड करू नये, असेही स्पष्ट निर्देश पोलिसांना देण्यात आले. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कोणतीही शिक्षात्मक कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने सांगितले. १८ वर्षांखालील तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या ताब्यातील आंदोलकांना मुक्त करण्याचे आदेश देताना, हे संरक्षण समाजकंटक किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना लागू होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले..दोन्ही बाजूंच्या आरोपांची समान चौकशी आवश्यकदिल्लीतील संसद मोर्चा आणि त्यानंतर विविध राज्यांमध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान अतिरिक्त बळाचा वापर झाल्याच्या आरोपांशी संबंधित अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलनांना संविधानाचे संरक्षण असल्याचे अधोरेखित केले. आंदोलक असोत किंवा पोलीस, हिंसाचाराचे आरोप कोणत्याही बाजूकडून झाले असले तरी त्यांची समान निकषांवर चौकशी झाली पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शांततापूर्ण आणि घटनात्मक हक्कांच्या चौकटीत होते. मात्र, अशा आंदोलनांमध्ये विशिष्ट हेतू असलेले काही घटक घुसखोरी करून परिस्थिती बिघडवण्याचा प्रयत्न करतात, असा इशाराही त्यांनी दिला. कायदा हातात घेणाऱ्या प्रत्येकाविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले..याचिकाकर्त्यांकडून गंभीर आरोपयाचिकाकर्ते शैलेश मणी त्रिपाठी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी पेलेट गनमुळे कायमस्वरूपी अंधत्व, इलेक्ट्रिक बॅटनचा वापर, महिला आंदोलकांवरील हल्ले, पत्रकारांवरील अत्याचार तसेच साध्या वेशातील पोलिसांकडून कथित हिंसाचाराचे आरोप न्यायालयासमोर मांडले. त्यानंतर ए. एम. सिंघवी, श्याम दिवान, शोएब आलम, शादान फरासात, प्रशांत भूषण आणि वृंदा ग्रोव्हर यांनीही इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आपली बाजू मांडली.कायमस्वरूपी यंत्रणेचाही विचारमोठ्या आंदोलनांच्या वेळी तातडीने कार्यान्वित होऊ शकेल अशी कायमस्वरूपी यंत्रणा आवश्यक ठरू शकते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने दिल्लीबाहेरील घटनांचीदेखील चौकशी करू शकेल अशा उच्चाधिकार चौकशी समितीच्या स्थापनेवर विचार सुरू असल्याचे सांगितले..सरकारची भूमिका आणि पुढील सुनावणीकेंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्वतंत्र चौकशीला आक्षेप नसल्याचे सांगितले. मात्र, पोलिसांकडून अतिरिक्त बळाचा वापर झाल्याचे आरोप त्यांनी फेटाळून लावले. विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला असल्यास दोषींवर कारवाई व्हावी, असे सांगतानाच २०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याने पोलीस दलाचे मनोधैर्य अबाधित राहणेही महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारे आपली उत्तरे न्यायालयात सादर करतील. त्यानंतर स्वतंत्र तपास यंत्रणा स्थापन करणे आणि देशभरातील आंदोलनांच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.