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Supreme Court : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय! राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस

Supreme Court Seeks Independent Inquiry Into Student Protest Violence Allegations : विद्यार्थी आंदोलनातील पोलिस अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार
Supreme Court
Supreme Court

sakal

Sandip Kapde
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अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांकडून झालेल्या कथित घटनांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पोलिसांकडून अत्याधिक बळाचा वापर झाल्याचे तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाल्याचे आरोप प्रथमदर्शनी चौकशीस पात्र असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय समितीमार्फत सखोल आणि पुराव्यावर आधारित तपासाची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसलेल्या ताब्यातील सर्व अल्पवयीन आंदोलकांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेशही देण्यात आले.

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