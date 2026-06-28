Supreme Court: किरकोळ प्रकरण पण सर्वोच्च न्यायालयाचा तब्बल १४ वर्षांनी निकाल; अंतिम निर्णयापूर्वीच दोन दोषींचा मृत्यू... काय आहे प्रकरण?

१९९७ मध्ये केवळ ५०० रुपयांच्या घड्याळाच्या व्यवहारातून सुरू झालेला किरकोळ वाद अखेर एका व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत पोहोचला. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला तब्बल १४ वर्षे लागली. विशेष म्हणजे, अंतिम निर्णय येईपर्यंत तीनपैकी दोन दोषींचा मृत्यू झाला होता. या संपूर्ण प्रकरणामुळे न्याय मिळण्यातील विलंबाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..न्याय मिळण्यास होणारा विलंब हा न्यायव्यवस्थेसमोरील मोठा प्रश्न मानला जातो. अलीकडेच भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका कार्यक्रमात "न्याय मिळण्यास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे" असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिलेल्या या प्रकरणाने न्यायप्रक्रियेतील विलंबाचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला आहे..कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयाचा जलद निकालया प्रकरणात सत्र न्यायालयाने अवघ्या पाच वर्षांत सुनावणी पूर्ण करून २००२ मध्ये तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवत पाच वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर आरोपींनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत दोषसिद्धी आणि शिक्षा दोन्हीला दुजोरा दिला.यानंतर सप्टेंबर २०१२ मध्ये तिन्ही आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत नोंदीनुसार हे अपील दाखल झाल्यानंतर जवळपास १४ वर्षांत या प्रकरणाची केवळ १२ वेळाच सुनावणी झाली. म्हणजेच सरासरी वर्षातून एकदाही या खटल्यावर नियमित सुनावणी झाली नाही..Supreme Court: रस्त्यावर चालणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निकाल, वाहनचालकांसाठी मोठी सूचना!.५०० रुपयांच्या घड्याळावरून वाद, एका व्यक्तीचा मृत्यूया प्रकरणाची सुरुवात १२ फेब्रुवारी १९९७ रोजी झाली होती. सुमारे ५०० रुपये किमतीच्या घड्याळाच्या विक्रीवरून दोन पक्षांमध्ये वाद झाला. हा वाद पुढे हाणामारीत बदलला. गोंधळाच्या वेळी घड्याळ विक्रेत्याचा तोल जाऊन तो जवळील कोरड्या कालव्यात पडला. त्याच्या डोक्याला आणि शरीराला गंभीर दुखापत झाली. या दुखापतीमुळे त्याचा मृत्यू झाला.घटनेनंतर पोलिसांनी तिन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा खटला पोहोचला..तीन दशकांनंतर शिक्षा कमीया प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर झाली. निकाल देताना न्यायालयाने घटनेपासून जवळपास तीन दशके उलटल्याची नोंद घेतली. घटनेच्या वेळी मुख्य अपीलकर्ता ३३ वर्षांचा होता, मात्र आता त्याचे वय ६० वर्षांहून अधिक झाले आहे. तसेच, त्याचे इतर दोन सहआरोपी या कालावधीत निधन पावले आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले..खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, मृत व्यक्तीला झालेल्या गंभीर दुखापती या कोरड्या कालव्याच्या खडकाळ पृष्ठभागावर पडल्यामुळे झाल्या होत्या. तसेच, भांडणाचे स्वरूप आणि प्रदीर्घ काळ लोटल्याचा विचार करून न्यायाच्या दृष्टीने शिक्षा कमी करणे योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.त्यानुसार दोषसिद्धी कायम ठेवण्यात आली. मात्र, पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आरोपीने आधीच भोगलेल्या कालावधीपर्यंत कमी करण्यात आली. उपलब्ध माहितीनुसार, त्याने सुमारे दीड वर्षांचा तुरुंगवास भोगला होता..Supreme Court: फक्त ज्येष्ठ असल्याने न्यायाधीशपद मिळणार नाही! ; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.