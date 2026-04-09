Supreme Court: न्यायाधीशाला ‘विकण्याचा’ प्रयत्न, ३० लाखांच्या लाच प्रकरणात ७० वर्षीय वकिलाला सुप्रीम कोर्टाचा जबरदस्त धक्का!

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका ७० वर्षीय वकिलाच्या जामीन अर्जाला स्पष्ट नकार दिला. या वकिलावर घटस्फोटाच्या खटल्यात अनुकूल निकाल मिळवून देण्यासाठी ३० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने त्याला न्यायव्यवस्थेला उघड बाजारात विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर ठपका ठेवला आणि अशा व्यक्तींबद्दल कोणतीही सहानुभूती दाखवण्यास नकार दिला..न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली होती. यात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या फेब्रुवारी महिन्यातील जामीन नाकारण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. खंडपीठाने याचिका विचारात घेण्यास अनिच्छा व्यक्त केल्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने ती मागे घेण्याची परवानगी मागितली आणि ती तात्काळ मागे घेण्यात आली..सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, त्याच्या मुद्द्याला ऑगस्ट २०२५ मध्ये अटक झाली होती आणि गेल्या आठ महिन्यांपासून तो सतत कोठडीत आहे. अद्याप या प्रकरणात आरोप निश्चित झालेले नाहीत, असेही त्याने युक्तिवाद केला. याशिवाय याचिकाकर्ता ७० वर्षांचा असून त्याला आरोग्याच्या विविध समस्या आहेत, असा मुद्दा उपस्थित केला. .मात्र खंडपीठाने या युक्तिवादाला कठोर शब्दांत उत्तर दिले. "तो न्यायव्यवस्थेला विकत होता… अशा लोकांबद्दल आम्हाला कोणतीही सहानुभूती नाही," असे स्पष्ट मत खंडपीठाने व्यक्त केले. आणखी एका वाक्यात न्यायालयाने म्हटले, "एकोणऐंशी वर्षांच्या वयात तो उघडपणे एका न्यायाधीशाला विकत आहे." हे केवळ फसवणुकीचे प्रकरण नसून न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच घाला घालणारे आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला, तरी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचा उल्लेख केला. उच्च न्यायालयाने फिर्यादी आणि दोन सरकारी साक्षीदारांच्या उलटतपासणीनंतर याचिकाकर्त्याला नवीन जामीन अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. त्यामुळे यापुढील कायदेशीर प्रक्रिया उच्च न्यायालयातच चालू राहील..या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात दाखल झालेल्या एफआयआरनुसार पंजाब न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका घटस्फोटाच्या खटल्यात अनुकूल आदेश मिळवून देण्यासाठी याचिकाकर्त्याने फिर्यादीकडून ३० लाख रुपयांची लाच मागितली होती. त्याने एका न्यायिक अधिकाऱ्यावर आपला वैयक्तिक प्रभाव असल्याचे सांगून अनुकूल निकाल देण्याचे आश्वासन दिले होते. सीबीआयने या प्रकरणात सापळा रचला. याचिकाकर्त्याच्या सूचनेनुसार काम करणाऱ्या एका सह-आरोपीने लाचेचा आंशिक भाग म्हणून फिर्यादीकडून ४ लाख रुपये स्वीकारले. याच आधारावर ऑगस्ट २०२५ मध्ये याचिकाकर्त्याला अटक करण्यात आली. सप्टेंबर महिन्यात चंदीगड येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.