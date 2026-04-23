Supreme Court: डीएनएत पिता नसल्यास मुलाच्या पालनपोषणासाठी पोटगी नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, काय होता खटला?

सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगीच्या प्रकरणात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे आता डीएनए चाचणी ही निर्णायक ठरू शकते. जर चाचणीत एखाद्या पुरुषाची मुलाशी जैविक संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्याला मुलाच्या पालनपोषणासाठी पोटगी देण्याचा आदेश देणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय विवाहादरम्यान जन्मलेल्या मुलाच्या प्रकरणातही लागू राहील..न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा आला होता. एका महिलेने आपल्या मुलीसाठी पोटगी मंजूर करणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. खंडपीठाने तिचे अपील पूर्णपणे फेटाळले. यावेळी न्यायालयाने भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ११६ चा आणि वडिलांची ओळख पटवणाऱ्या आधुनिक वैज्ञानिक चाचण्यांचा सविस्तर उल्लेख केला..न्यायालयाने यापूर्वीच्या काही निर्णायक खटल्यांचा संदर्भ दिला. त्यात अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया विरुद्ध अजिंक्य अरुण फिरोदिया (२०२३) या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. या खटल्यात डीएनए चाचणीचे आदेश नियमितपणे देऊ नयेत, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. तसेच इवान रथिनम विरुद्ध मिलन जोसेफ (२०२५) या प्रकरणातही डीएनए चाचणीचे आदेश सावधगिरीने द्यावेत, असे सांगितले होते. सध्याच्या खंडपीठानेही या दोन्ही निर्णयांशी पूर्ण सहमती दर्शवली. "पूर्वीच्या सर्व निकालांमध्ये एकच धागा दिसतो की, न्यायाधीशांनी डीएनए चाचणीचे आदेश देताना किंवा त्यांना मान्यता देताना नेहमीच सावधगिरी आणि संकोच दाखवला आहे. आम्ही या दृष्टिकोनाशी पूर्णपणे सहमत आहोत," असे खंडपीठाने नमूद केले..या प्रकरणात परिस्थिती वेगळी होती. डीएनए चाचणी आधीच झाली होती आणि अहवाल सादर झाला होता. अपील करणाऱ्या व्यक्तीने केवळ चाचणीस संमती दिली नव्हती, तर अहवालातील निकालांवर कधीही आक्षेप घेतला नव्हता. त्यामुळे हा अहवाल आता अंतिम आणि वैध मानला गेला. न्यायालयाने नंदलाल वासुदेव बडवाईक विरुद्ध लता नंदलाल बडवाईक या खटल्याचा देखील संदर्भ दिला. या प्रकरणात वैज्ञानिक पुरावे आणि कायदेशीर अनुमान यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यास विज्ञानालाच प्राधान्य द्यावे, असे मत मांडले गेले होते. सध्याचे प्रकरणही याच धर्तीवर असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, मुलाच्या पालनपोषणासाठी पोटगी नाकारण्याच्या निर्णयात काहीही चूक नव्हती. त्यामुळे महिलेचे अपील फेटाळण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने महिलेच्या अपील फेटाळताना केवळ एवढेच थांबले नाही. त्याने महिला व बाल विकास विभागाला मुलाच्या सद्यस्थितीची माहिती गोळा करण्याचे आणि त्रुटी आढळल्यास योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे मुलाच्या हिताचे रक्षण सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे..या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, २०१६ मध्ये या जोडप्याचे लग्न झाले. काही काळाने त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. त्यानंतर महिलाने स्वतःसाठी आणि मुलीसाठी पोटगीची मागणी केली. सुनावणीदरम्यान पतीने डीएनए चाचणीची विनंती केली. दंडाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली. चाचणी अहवालात पती हा मुलाचा जैविक वडील नसल्याचे स्पष्ट झाले. या आधारावर कनिष्ठ न्यायालयाने मुलाच्या पालनपोषणासाठी पोटगी देण्याचे अपील फेटाळले. नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देताना वैज्ञानिक पुराव्याला प्राधान्य दिले.हा निर्णय पोटगीच्या प्रकरणांमध्ये डीएनए चाचणीची भूमिका किती निर्णायक ठरू शकते, याचे स्पष्ट उदाहरण ठरला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा वैज्ञानिक सत्य आणि पारंपरिक कायदेशीर अनुमान यांच्यात मतभेद निर्माण होतो, तेव्हा सत्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.