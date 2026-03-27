Supreme Court: मोठा निर्णय! सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला उच्च न्यायालयाचा निकाल, अचानक उलटला खेळ… सगळेच झाले थक्क!

Dowry Death Case: सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडा प्रकरणातील एका महत्त्वाच्या निकालात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पूर्णपणे रद्द करत, या सामाजिक समस्येवर कठोर भाष्य केले आहे. हुंड्याच्या लोभी मागणीमुळे होणाऱ्या महिलांच्या मृत्यूंना 'समाजावरील गंभीर कलंक' म्हणून संबोधत, न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, कायद्याने बंदी असूनही हजारो महिलांची क्रूर हत्या होत आहे. .न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने एका आरोपीचा जामीन रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले. पाटणा उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामिनावर मुक्त करण्याचा जो आदेश दिला होता, तो कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पूर्णपणे असमर्थनीय आणि अन्यायकारक ठरल्याचे खंडपीठाने सांगितले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात प्रकरणातील कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली नव्हती, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले..हुंडाबळी मोठी सामाजिक समस्याखंडपीठाने म्हटले की, हुंडाबळी ही केवळ वैयक्तिक घटना नसून ती एक मोठी सामाजिक समस्या आहे. ती मानवाधिकारांचे आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे गंभीर उल्लंघन करते. कायद्याने हुंडा घेणे-देणे प्रतिबंधित असतानाही, वरपक्षाच्या कुटुंबीयांकडून पैसा किंवा मौल्यवान वस्तूंच्या लोभी मागण्या पूर्ण न झाल्याने अनेक महिलांना मारले जाते किंवा जीवन संपवण्याच्या मार्गावर ढकलले जाते. अशा घटनांमुळे समाजावर एक काळा डाग पडला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..सासरच्या घरी संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यूया प्रकरणातील आरोपीने आपल्या बचावात आत्महत्या झाल्याचा दावा केला होता. त्याच्या वकिलाने सांगितले की, मृत महिला मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होती आणि तिने इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. लग्नाला दीड वर्षे झाली होती. १ सप्टेंबर २०२४ रोजी सासरच्या घरी संशयास्पद परिस्थितीत ती महिला मृत आढळली. शवविच्छेदन अहवालात तिच्या शरीरावर अंतर्गत आणि बाह्य अनेक जखमांच्या खुणा आढळल्या होत्या. डोक्यावरील गंभीर दुखापतीमुळे झालेल्या रक्तस्राव आणि धक्क्यामुळे तिचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले होते..उच्च न्यायालयाने शवविच्छेदन अहवालासह प्रकरणातील इतर महत्त्वाच्या पैलूंकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे खंडपीठाने सांगितले. आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असताना केवळ दोन साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. तरीही उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामिनावर सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय अत्यंत सावधगिरीने घ्यायला हवा होता, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले..तुरुंग प्रशासनाकडे आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देशसर्व तथ्यांचा बारकाईने विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि आरोपीला तुरुंग प्रशासनाकडे आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. हुंडा प्रथा ही खरोखरच लाजिरवाणी आणि घातक समस्या असल्याचे पुन्हा एकदा न्यायालयाने अधोरेखित केले. कायद्याने कितीही बंदी घातली तरी ती प्रथा अद्याप समाजात रुजलेली आहे आणि त्यामुळे असंख्य महिलांचे जीवन धोक्यात येत आहे, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरजही सूचित केली. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे निरीक्षणही खंडपीठाने केले.