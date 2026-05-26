Supreme Court Dowry Harassment Ruling : सासरच्यांनी सुनेला जुळवून घेण्यास सांगितल्यास गुन्हा दाखल होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने हुंड्यासाठी छळ आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत स्पष्ट केले आहे की, पत्नीच्या केवळ निराधार आणि सामान्य आरोपांच्या आधारे पतीच्या नातेवाईकांवर (विशेषतः सासरच्या मंडळींवर) खटला चालवता येणार नाही. ठोस पुराव्यांशिवाय अशा तक्रारींवर कारवाई करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..न्यायमूर्ती संजय करोल आणि नोंगमेईकापम कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेशातील गुना येथील एका प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाचा आदेश रद्द करत, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत सासरच्या मंडळींविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला खटला पूर्णपणे रद्द केला..प्रकरण काय आहे? मध्यप्रदेशातील तक्रारदार महिलेचा विवाह नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झाला होता. जानेवारी २०२३ मध्ये तिने पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध कलम ४९८-अ, कलम ३४, हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. तिने लग्नात मोठ्या प्रमाणात हुंडा दिल्याचा आणि नंतर आणखी हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. यासोबत मानसिक छळ, पाळत ठेवणे, हालचालींवर निर्बंध आणि बंदुकीच्या धमक्यांचेही आरोप होते.. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सासरच्या मंडळींविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट केले.. सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षणन्यायालयाने म्हटले आहे की, "पती-पत्नीमधील वैवाहिक संबंध बिघडल्यावर अनेकदा संतापाच्या भरात संपूर्ण कुटुंबीयांवर आरोप करण्याची प्रवृत्ती दिसते. अशा प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे.".न्यायमूर्तींनी पुढे नमूद केले की,केवळ नातेवाईक म्हणून किंवा पतीला साथ दिली, मध्यस्थी केली नाही किंवा समेट सल्ला दिला नाही, या कारणांवरून नातेवाईकांवर खटला चालवता येणार नाही.कलम ४९८-अ हा कठोर कायदा आहे, त्याचा वापर शस्त्रासारखा करता कामा नये.ठोस पुरावा नसल्यास केवळ सामान्य आणि किरकोळ आरोपांवर आधारित तक्रार टिकू शकत नाही..पार्श्वभूमीकलम ४९८-अ आता नव्या भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम ८५ आणि ८६ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय हुंडा प्रकरणांमध्ये सासरच्या मंडळींचा अनावश्यक छळ रोखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याचा वापर वैयक्तिक वैमनस्यासाठी होऊ नये आणि न्यायव्यवस्थेचा दुरुपयोग टाळला पाहिजे.