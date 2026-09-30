Supreme Court Crackers Ban : सर्वोच्च न्यायालयाचा फटाक्यांबाबत मोठा निर्णय; देशभरात बंदी घालता येणार नाही पण...

Supreme Court on Diwali Firecrackers: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले की, देशभरात फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा विचार नाही. दिवाळी हा सण लोकांच्या भावना आणि परंपरांशी जोडलेला असल्याने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले..मात्र, दिवसभर किंवा २४ तास फटाके फोडण्याची परवानगी देता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सतत फटाके फोडल्यामुळे आजारी व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना त्रास होण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले..Sonam Wangchuk: दिल्ली हायकोर्टात सोनम वांगचुकांना दिलासा नाही; खासगी रुग्णालयात हलवण्याची मागणी फेटाळली, आयव्ही ड्रिपबाबतही दिली माहिती.फटाक्यांचे प्रकार तसेच ते फोडण्यासाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेळांबाबत विचार केला जाणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. दिवाळीचा उत्साह कायम ठेवताना नागरिकांच्या आरोग्याचीही काळजी घेत उत्सव आणि आरोग्य यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न न्यायालय करणार आहे.. प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात १५ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आगामी दिवाळीत फटाके फोडण्याच्या वेळा आणि फटाक्यांच्या प्रकारांबाबत न्यायालयाकडून काय निर्देश दिले जातात, याकडे लक्ष लागले आहे..FAQs1. सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवर देशभरात पूर्ण बंदी घातली आहे का? नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.2. दिवसभर फटाके फोडता येतील का? नाही. दिवसभर किंवा २४ तास फटाके फोडण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.3. फटाक्यांमुळे कोणाला त्रास होऊ शकतो? आजारी व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना सतत फटाके फोडल्यामुळे त्रास होण्याची शक्यता आहे.4. सर्वोच्च न्यायालय फटाक्यांबाबत कोणत्या बाबींचा विचार करणार आहे? फटाक्यांचे प्रकार आणि ते फोडण्यासाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेळांचा न्यायालय विचार करणार आहे.5. न्यायालय दिवाळीच्या सणाबाबत काय म्हणाले? दिवाळी हा लोकांच्या भावना आणि परंपरांशी जोडलेला सण असल्याने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.6. फटाक्यांच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी होणार आहे? या प्रकरणावर १५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.