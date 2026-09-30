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Supreme Court Crackers Ban : सर्वोच्च न्यायालयाचा फटाक्यांबाबत मोठा निर्णय; देशभरात बंदी घालता येणार नाही पण...

Diwali Firecrackers : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले.दिवाळी हा लोकांच्या भावना आणि परंपरांशी जोडलेला सण असल्याने त्याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
Supreme Court Crackers Ban

Supreme Court Clarifies Stand on Diwali Firecrackers

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Supreme Court on Diwali Firecrackers: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले की, देशभरात फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा विचार नाही. दिवाळी हा सण लोकांच्या भावना आणि परंपरांशी जोडलेला असल्याने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

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