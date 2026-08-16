Supreme Court चे माजी न्यायाधीशच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात; नेमकं काय घडलं?

राजस्थान उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखालील लवादाच्या कामकाजावर आक्षेप घेत ‘सुस्त’ पद्धतीने कार्यवाही सुरू असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच लवादाचे शुल्क कमी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे..लवादाच्या कामकाजावर उच्च न्यायालयाची नाराजीराजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका एकल न्यायाधीशांनी २७ मे रोजी दिलेल्या आदेशात लवादाच्या प्रक्रियेत आवश्यक शिस्त पाळली गेली नसल्याचे नमूद केले होते. तसेच प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्यामागील कायदेशीर उद्देशही या प्रकरणात पूर्ण झालेला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. याच पार्श्वभूमीवर आधीच भरलेल्या लवाद शुल्कात ५ टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले.न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्यासोबत निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिनेश चंद्र सोमानी आणि एन. कुमार हेही या लवाद मंडळाचे सदस्य होते. त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एओआर वाहेब हुसैनी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली..कंत्राटातून निर्माण झाला वादया प्रकरणाची सुरुवात राजस्थानमधील वीज आणि आयटी पायाभूत सुविधांशी संबंधित २००९ मधील कंत्राटांपासून झाली. जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) आणि जोधपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JdVVNL) यांनी पुनर्रचित त्वरित वीज विकास आणि सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत एचसीएल इन्फोसिस्टम्सला ही कंत्राटे दिली होती.३० सप्टेंबर २००९ रोजीच्या कार्यादेशांनुसार कामाची अंमलबजावणी करताना झालेला विलंब, कपात आणि कथित अकार्यक्षमतेवरून वाद निर्माण झाला. त्यानंतर एचसीएलने २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी कंत्राटाच्या सामान्य अटींमधील कलम ८.२ अंतर्गत लवादाकडे दाद मागितली. लवादाची कार्यवाही २७ जुलै २०२० रोजी सुरू झाली..मुदतवाढीवरून वादलवादाची वैधानिक मुदत २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपल्यानंतर एचसीएलने लवाद आणि सलोखा कायदा, १९९६ मधील कलम २९अ अंतर्गत वारंवार मुदतवाढ मागितली. वाणिज्यिक न्यायालयाने १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी लवादाला ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतर २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.डिस्कॉम्सनी या पुढील मुदतवाढीला कलम २२७ अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लवादाकडून लांबलेल्या सुनावण्या, सुनावण्यांमध्ये मोठे अंतर आणि राजस्थानहून नवी दिल्ली येथे स्थळ बदलल्यामुळे वाढलेला लॉजिस्टिकल व आर्थिक भार यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. लवादाने निष्काळजीपणे आणि सोयीच्या पद्धतीने कामकाज केल्याचा आरोपही करण्यात आला.दुसरीकडे, एचसीएलने प्रकरणातील तांत्रिक गुंतागुंत, मोठ्या प्रमाणातील कागदपत्रे, २२ साक्षीदारांची तपासणी, १६० हून अधिक बैठका आणि कोविड-१९ महामारीमुळे झालेल्या व्यत्ययांचा दाखला देत कार्यवाही सुरू ठेवण्याचे समर्थन केले..Shiv Sena पक्ष अन् धनुष्यबाण उद्धव ठाकरेंकडे गेलं तर शिंदेंपुढे काय पर्याय? भाजपमध्ये विलीन होणार? .शुल्क आणि विलंबावर न्यायालयाचे निरीक्षणउच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम २९अ अंतर्गत पुरेसे कारण असल्यास मुदतवाढ देता येते; मात्र आळस, डावपेचात्मक विलंब किंवा कार्यपद्धतीतील हलगर्जीपणाला त्यातून संरक्षण मिळू शकत नाही. कलम २३(४), २४ आणि २९अ मधून लवादाची कार्यवाही निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचा वैधानिक हेतू स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.खंडपीठाने प्रति सत्र ७.५ लाख रुपयांच्या शुल्क रचनेवरही प्रश्न उपस्थित केला. जास्त शुल्क आणि अनियमित सुनावण्यांचा एकत्रित परिणाम जलदगतीला अडथळा आणणारा आणि खर्च वाढवणारा ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले. लवादावरील एकूण खर्च जवळपास १३ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची नोंदही करण्यात आली..यानंतर २४ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशात बदल करून वाणिज्यिक न्यायालयाचा १७ सप्टेंबर २०२४ चा आदेश अंशतः कायम ठेवण्यात आला. लवाद मंडळाला ३१ मे २०२६ पासून जयपूर लवाद आणि मध्यस्थी केंद्रात दररोज सुनावणी घेण्याचे आणि निवाड्याचा समावेश असलेली संपूर्ण कार्यवाही ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.तसेच लवाद मंडळामुळे झालेल्या विलंबासाठी आधी भरलेल्या लवाद शुल्कात दरमहा ५ टक्के कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले. या विलंबातून निर्माण होणारा कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पक्षकारांवर टाकू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.या आदेशामुळे व्यथित झाल्यानंतर लवाद मंडळातील न्यायमूर्ती दीपक वर्मा, दिनेश चंद्र सोमानी आणि एन. कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे..Supreme Court: विद्यार्थी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय? बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निर्णयावर CJI सूर्यकांत भडकले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.