आई-वडिलांच्या घरात राहून त्यांचाच छळ करता? मुलगा-सुनेला घराबाहेर काढण्याचा अधिकार पालकांना; सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट निर्वाळा

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून ज्येष्ठ नागरिक आपल्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढू शकतात असे म्हटले आहे. वाढत्या वयाचा अर्थ असुरक्षितता किंवा अपमान असा होऊ नये; प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यभर सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो आदेशही रद्द केला. ज्याने एका न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्याचा दिलेला आदेश रद्द केला होता..न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी, मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान असे निरीक्षण नोंदवले की, ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे हा कायद्याचा उद्देश आहे. एखादा सुसंस्कृत समाज आपल्या ज्येष्ठांना किती सन्मान, आदर आणि संरक्षण देतो, यावरूनच त्याचा दर्जा अनेकदा ठरवला जातो..FSSAI च्या कारवाईचा दणका! Dabur नंतर Zandu सह ५ कंपन्यांवर कडक कारवाई; कारण काय?.लखनौच्या विकास नगरमधील एका निवासी घराचे मालक रवीकांत गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. त्यांनी आपला मुलगा आणि सुनेविरुद्ध जारी केलेले निष्कासनाचे आदेश रद्द करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. रवीकांत गुप्ता यांच्या ८१ वर्षीय आईला कथितरित्या जबरदस्तीने वृद्धाश्रमात पाठवण्यात आल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर ५ जून २०२२ रोजी रवीकांत यांनी २००७ च्या कायद्यानुसार आपल्या मुलाला मालमत्तेतून निष्कासित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली..१५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या एका आदेशात, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी असे नमूद केले की, ती मालमत्ता रवीकांत गुप्ता यांची स्व-अर्जित मालमत्ता होती. त्यांच्या मुलाने आपल्या आजीला घरात राहू दिले नव्हते व उपद्रव निर्माण केला होता. परिणामी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मुलाला मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला. नंतर ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश कायम ठेवत, मुलगा आणि त्याच्या पत्नीला घराचा ताबा रवीकांत गुप्ता यांना देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर मुलगा आणि त्याच्या पत्नीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या आदेशांना आव्हान दिले..एका पूर्वीच्या निर्णयाचा हवाला देत, उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, 'पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम' अंतर्गत असलेल्या अधिकाऱ्यांना निष्कासनाचे आदेश जारी करण्याचा अधिकार नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाने उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांचे आदेश रद्द केले. .Zepto Delivery Charges: ग्राहकांना धक्का! 149 चा गेम ओव्हर; Free Delivery साठी आता मोठी ऑर्डर करावी लागणार.त्यानंतर, जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या निष्कासन आदेशात हस्तक्षेप करून चूक केली, कारण हा प्रस्थापित कायदा आहे की ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि संरक्षणासाठी निष्कासनाचे आदेश जारी करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.