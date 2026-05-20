देश

Supreme Court: सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मागण्याचा अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Supreme Court Says Government Employees Cannot Claim Promotion as a Fundamental Right : ओडिशा प्रकरणातून पदोन्नतीवरील मर्यादित अधिकार अधोरेखित; निवड ही धोरणात्मक बाब ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सेवा नियम बदलण्याची मुभा दिली
Supreme Court

Supreme Court

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या सेवा नियमांनुसार पदोन्नतीची मागणी करण्याचा कोणताही नैसर्गिक किंवा अंगभूत अधिकार नाही. न्यायालयाच्या मते, सरकारला कोणत्याही वेळी नवीन सेवा नियम लागू करण्याची तसेच निवड आणि पदोन्नतीची पद्धत बदलण्याची पूर्ण मुभा आहे. मात्र, हे बदल मनमानी स्वरूपाचे नसावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Odisha
Supreme Court Judges