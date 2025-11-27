Supreme Court: न्यायिक निर्णय पलटवले तर काय होईल? सुप्रीम कोर्टची थरारक चेतावणी! एका खटल्यातून संपूर्ण देशाला मोठा इशारा

नवी दिल्ली : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एका खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला दुसऱ्या खंडपीठाकडून आव्हान देण्याचे आणि जुने निकाल उलथवून टाकण्याचे प्रकार सतत वाढत असल्याने बुधवारी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हे वर्तन केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला आणि अधिकाराला धक्का पोहोचवत नसून, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४१ च्या मूलभूत भावनेलाही हरताळ फासणारे असल्याचे ठामपणे नमूद केले..निर्णय अंतिम स्वरूपाचा असला पाहिजेखंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, एखादा निर्णय अंतिम स्वरूपाचा असला पाहिजे. त्याला सतत आव्हान दिले गेले तर अनंत काळ खटले चालू राहतील आणि जनतेला न्याय मिळण्याऐवजी न्यायव्यवस्थेविषयी अविश्वास निर्माण होईल. “अनुच्छेद १४१ चा मूळ हेतू हाच आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेले कायद्याचे प्रतिपादन सर्व न्यायालयांना बंधनकारक असले पाहिजे. पण केवळ दुसऱ्या खंडपीठाला आपली मते वेगळी वाटली म्हणून जुना निर्णय पुन्हा उघडला गेला, तर या अनुच्छेदाचा उद्देशच नष्ट होईल,” असे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सुनावले..CJI Suryakant: कोणालाही अपेक्षा नव्हती! पदभार घेताच CJI सूर्यकांतांचा निर्णय देश चकित करणारा, सर्वात मोठी समस्या संपणार?.आरोपीने ही अट शिथिल करण्यासाठी अर्ज केलाही गंभीर टिप्पणी पश्चिम बंगालमधील हत्येच्या आरोपातील आरोपी एस. के. मोहम्मद अनिसुर रहमान याच्या जामीन अटीत बदल करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करताना आली. रहमान हा राजकीय विरोधकाच्या हत्येच्या आरोपाखाली तुरुंगात होता. ३ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती ए. एस. ओका (निवृत्त) आणि न्यायमूर्ती मसीह यांच्या खंडपीठाने त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला होता, ज्यात कोलकाताबाहेर न जाण्याची महत्त्वाची अट होती. त्यानंतर आरोपीने ही अट शिथिल करण्यासाठी अर्ज केला; तो ५ मे रोजी न्यायमूर्ती ओका यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळला. मात्र न्यायमूर्ती ओका निवृत्त झाल्यानंतर लगेच ८ ऑगस्ट रोजी तिसऱ्यांदा असाच अर्ज दाखल करण्यात आला..खंडपीठाने कठोर शब्दांत सुनावलेहे पाहून न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत सुनावले, “या नव्या अर्जाचा हेतू उघड आहे. खंडपीठ बदलले की वेगळा निकाल मिळेल या अपेक्षेने हा अर्ज दाखल झाला आहे. परिस्थितीत कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही, म्हणून यात तथ्य नाही.” खंडपीठाने असा प्रयत्न करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला की, “आम्ही अशा मार्गाने चालणार नाही ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेची पवित्रता व अंतिमता धोक्यात येईल.”.निर्णयांच्या मूल्यालाच बट्टाखंडपीठाने पुढे नमूद केले की, अलीकडे अनेक प्रकरणांत असे दिसते की नवीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठा जुन्या निर्णयांना आव्हान देऊन त्यांना पालटत आहेत. “ही वाढती प्रवृत्ती आम्हाला अत्यंत दुःखद वाटते. न्यायिक निर्णयांची पवित्रता आणि अंतिमता हीच कायद्याच्या राज्याची मूलभूत बांधिलकी आहे. खंडपीठाच्या रचनेत बदल झाला म्हणून पुन्हा पुन्हा आव्हान देऊन वेगळा निकाल मिळवण्याची शक्यता ठेवली, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारालाच आणि त्याच्या निर्णयांच्या मूल्यालाच बट्टा लागेल,” असे कोर्टाने ठणकावून सांगितले..Supreme Court : पैसा बोलला! ५१०० कोटींच्या बदल्यात CBI-ED चे सगळे खटले रफादफा, मात्र... सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.