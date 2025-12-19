Supreme Court : मुलीने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून संपत्तीत हिस्सा देण्यास नकार, सुप्रीम कोर्टानेही वडिलांची दिली साथ; नेमकं काय घडलं?

मुलीने आंतरजातीय लग्न केल्याने वडिलांनी तिला संपत्तीत हिस्सा देण्यास नकार दिला असून मृत्युपत्रातून तिचे नाव वगळले. जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा न्यायालयानेही उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टाचे निर्णय रद्द करत मुलीला धक्का दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की वादीला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही. तसेच मृत्युपत्र लिहिणाऱ्याला त्यांच्या जागी ठेवता येणार नाही असे म्हटले आहे. .नऊ भावंड असलेली शैला जोसेफ तिच्या वडिलांच्या, एन.एस. श्रीधरनच्या मालमत्तेत समान हक्क मागत होती. पण श्रीधरन यांनी शैलाला आंतरजातीय लग्न केल्यामुळे मालमत्तेत वाटा देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. .न्यायमूर्ती चंद्रन यांनी निकाल लिहिताना म्हटले आहे की, "सिद्ध मृत्युपत्रात हस्तक्षेप करता येणार नाही. उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टाचे निर्णय रद्द केले जातात." असे आढळून आले आहे की वादीला (शैला) तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही, जी मृत्युपत्राद्वारे इतर भावंडांना देण्यात आली आहे..शैलाचे वकील पी.बी. कृष्णन यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मालमत्तेच्या १/९ भागावर तिचा हक्क आहे, जो खूपच लहान भाग आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या वाटणीबाबतच्या मृत्युपत्रात समानतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही..न्यायालयाने म्हटले की, "आम्ही समानतेवर नाही आणि मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या मृत्युपत्राला प्राधान्य दिले जाईल. मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या शेवटच्या मृत्युपत्रापासून विचलित करता येणार नाही." सर्वोच्च न्यायालयाने शीलाच्या भावंडांचे अपील स्वीकारले आणि त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत समान वाटा मागणाऱ्या खटल्याला फेटाळून लावले..तीन महिन्यांच्या गर्भवती महिलेने ओढणीने घेतला गळफास; कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन दोघांनी केला होता आंतरजातीय विवाह, असं काय घडलं?.न्यायालयाने म्हटले की, सावधगिरीचा नियम मृत्युपत्रातील मजकुरावर लागू करता येत नाही, जो त्याच्या मालमत्तेच्या वाटणीवर पूर्ण अधिकार असलेल्या व्यक्तीने लिहिलेला होता. खंडपीठाने म्हटले की जर सर्व भावंडांना मृत्युपत्राद्वारे वारसाहक्काने वंचित ठेवले गेले असेल, तर न्यायालये सावधगिरीचा नियम लागू करू शकली असती..संपत्तीत हिस्सा का दिला नाही?शैलाला मालमत्तेत वाटा का देण्यात आला नाही याबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, "...आपण मृत्युपत्र करणाऱ्याला आमच्या जागी ठेवू शकत नाही....आपण आपले विचार मृत्युपत्र करणाऱ्यावर लादू शकत नाही. मृत्यूपत्र करणाऱ्याची इच्छा काय आहे हे महत्त्वाचे आहे.असे न्यायालयाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.